به گزارش خبرگزاری مهر، در این پیام آمده است: « بدین وسیله افتخار دارم ضمن عرض سلام، برای شما و همکاران عزیزمان در برگزاری سمینار بین المللی روزنامه نگاری ورزشی آرزوی موفقیت کنم.

جای تاسف است که به خاطر مشغولیت در کمیسیون رسانه ای IOC نمی توانم در این سمینار شرکت داشته باشم. ولی در این بین بسیار خوشحالم که تعداد زیادی روزنامه نگار ورزشی در سمینار جالب و ارزش مندتان شرکت می کنند و از آن بهره می برند.

من برنامه سمینار شما را با دقت و علاقه خواندم و توصیه ام به شما تمرکز بیشتر بر مسائلی است که به حرفه مان مربوط می شود و بر آن اثرگذارتر است. خصوصا از بابت حضور دوستان و همکاران عزیزمان از FISU خانم بورک و آقای ادر بسیار خوشحالم. این ارتباطات را باید حفظ و تقویت کرد چرا که من عمیقا معتقدم جوانان ما و خصوصا ورزش دانشگاهی نقش ارزنده ای دارد در انتقال پیام اصلی ورزش که همانا صلح، سعه صدر و تفاهم است.

ورزش دوران دشواری را پشت سر می گذارد. ورزش این امکان را به وجود می آورد که مردمی با نژادها و ادیان مختلف گرد هم بیایند و به مقایسه، تفاهم و شناخت و آشنایی فرهنگی بیشتر در مورد هم بپردازند. ورزش افیون ملت ها نیست بلکه نخ طلایی است که دل نسل ها را به هم پیوند می دهد به همین خاطر ورزش را باید از هر تهاجمی برحذر داشت و ما به عنوان رسانه این وظیفه را داریم که به هر بهایی جلوی چنین ستمی را بگیریم.

تروریسم ورزش را تهدید می کند ولی علاوه بر آن فساد و آلودگی نیز از جمله تهدیدات موجود در ورزش در همه سطوح است . به نظر من تبانی در مسابقات سرطان خطرناکی است که از تروریسم هم بدتر است چرا که مبانی فلسفه سالم ورزش را آلوده می کند. این وظیفه ماست که هوشیار بمانیم و از این طریق به متقلبین فرصت شیطنت ندهیم.

نقش رسانه های ورزشی در تشویق ملت ها به تعامل، دست گیری از نیازمندان به کمک و حفظ امنیت جهانی بسیار واضح و مبرهن است و من بدین وسیله از ISJA درخواست می کنم با دیدی باز و دستی پر بر تلاش برای تحقق اهدافش مصمم تر از پیش پافشاری کند.

از طرف کمیته اجرایی AIPS برای برگزار کنندگان سمینار بین المللی روزنامه نگاری ورزشی آرزوی موفقیت و سربلندی می کنم.»

همچنین "پارک کاپ چول" رئیس اتحادیه ورزشی نویسان آسیا (آسپو) نیز به این سمینار پیامی ارسال کرد. متن پیام وی به این شرح است: « به نمایندگی از سوی اتحادیه ورزشی نویسان آسیا سلامی گرم و صمیمانه تقدیم هم کاران ایرانی مان می کنم که امیدوارم پذیرا باشید.

انجمن ورزشی نویسان ایران مدت هاست که با اتحادیه ورزشی نویسان آسیا ارتباطی نزدیک دارد و در این سی سال فعالیت این اتحادیه، فرصت خوبی پیدا کرده اند تا در کنار هم برای پیشبرد اهداف شان تلاش کنند.

امیدوارم همان طور که به لطف تلاش همکاران ایرانی و با مدیریت آقایان منوچهر زندی و عبدالحمید احمدی، روزنامه نگاری ورزشی در آسیا با برگزاری این سمینار در صدر جهان قرار گرفت و درخشید، شما هم بتوانید در این کنفرانس توانمندی و تخصص تان را ارتقا ببخشید و بهره خوبی ببرید. هم چنین ضمن خوشآمد گویی به این کنفرانس، به این وسیله مقدم شما را گرامی داشته و برای همه آرزوی موفقیت می کنم.»