به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز، اکبر نبوی یکی از اعضای شورای مرکزی اهدا نشان ملاقلی‌پور در نشستی با مطالعات در این ارتباط گفت: بهترین زمانی که برای برگزاری این مراسم در نظر گرتیم، سالروز تولد ملاقلی‌پور است که این نشان به نوعی هم جشن تولدی برای وی به حساب می‌آید و نشان ملی ملاقلی‌پور به نفرات برگزیده اهدا می‌شود.



وی افزود: برای سال اول تصمیم گرفتیم نشان را در سه بخش اهدا کنیم . همه اهالی سینما این مرحوم را به واسطه کارگردانی و فیلم‌نامه‌هایی که نوشته است، می‌‌شناسند و کمتر وجه تهیه‌کنندگی او به یاد دارند. به همین خاطر تصمیم گرفتیم در بخش کارگردانی و فیلمنامه نویسی دو نشان و به توجه اینکه ملاقلی ‌پور کار خود را از سینمای مستند آغاز کرده، تصمیم گرفتیم یک نشان نیز در این بخش اهدا کنیم.

نبوی ادامه داد: ابراهیم حاتمی‌کیا، رضا میرکریمی، مرتضی سرهنگی، احمد مراد‌پور، محمد داودی، علی ملاقلی پور و من اعضای هفت نفره مسؤلان اهدای نشان سینمایی ملاقلی‌پور هستیم.

نبوی در ادامه بیان کرد: تاکنون هیچ تماسی با هیچ ارگانی برای حمایت از نشان برقرار نکردیم و فقط معاونت سینمایی به خاطر اینکه مجوز برگزاری مراسم را از دفتر مجامع سینمایی و سازمان تبلیغات اسلامی دریافت کردیم در جریان این مراسم هستند.

وی در پایان گفت: همه کارهای این مراسم در بخش خصوصی انجام می‌شود و یک تیم از جوانان دوستار ملاقلی‌پور مشغول انجام کارهای گرافیکی مراسم هستند و بطورکلی همه افرادی‌که در حال حاضر برای برگزاری این مراسم تلاش می‌کنند از دوستاران سینمای متعهدانه و نگاه ملاقلی‌پور به سینما هستند.

