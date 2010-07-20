به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، مهندس شاپور رجایی در جریان بازدید از این سد در جمع خبرنگاران افزود: امیدواریم با تلفیق این سیلاب ها و آب های زیرزمینی منطقه بتوان تا سال 95 آب مورد نیاز مردم را تأمین کرد .

وی تأمین آب مجتمع روستایی ارم بوشکان از خط سوم آبرسانی را از مصوبات سفر اول هیئت دولت به استان بوشهر عنوان کرد و افزود: پس از اتمام مطالعات فنی، این طرح توسط وزارت نیرو به طور کامل مردود اعلام شده است .

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر این که راهکار وزارت نیرو جهت برون رفت از مشکلات آب شرب این منطقه چیست، اظهار داشت: برای رفع نیازهای آبی این مجتمع روستایی، وزارت نیرو دو طرح کوتاه مدت و بلند مدت را مدنظر قرار داده است .

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای بوشهر در خصوص برنامه های کوتاه مدت وزارت نیرو جهت تأمین آب مورد نیاز مجتمع روستایی ارم بوشکان اظهار داشت: آب این مجتمع در کوتاه مدت از طریق منابع محلی تأمین خواهد شد .

رجایی با بیان این که هم اکنون مطالعات فاز 1 تأمین آب این منطقه از منابع محلی به اتمام رسیده است، تصریح کرد: اعتبار مورد نیاز جهت احداث این سد حدود 30 میلیارد ریال است که در صورت تأمین اعتبارات، عملیات اجرایی احداث آن آغاز خواهد شد .

وی از پایان مطالعات فاز اول سد مخزنی باهوش اهرم خبر داد و گفت: هم اکنون مطالعات فاز اول سد مخزنی باهوش به اتمام رسیده و تا پایان مهرماه سال جاری، مصوبه وزارت نیرو آن صادر می شود.

رجایی با بیان این که پس از اخذ تخصیص آب این سد از وزارت نیرو، پیشنهاد اعتبار اجرایی آن برای سال آینده مطرح خواهد شد، افزود: در صورت تخصیص اعتبارات پیشنهادی لازم، عملیات اجرایی سد باهوش در سال 90 آغاز خواهد شد .

رجایی در پاسخ به این سئوال که چرا شرکت آب منطقه ای بوشهر نتوانسته این سد را که از مصوبات سفر اول هیئت دولت است به مراحل اجرایی برساند، اظهار داشت: در مصوبات سفر اول هئیت دولت به استان، تنها مطالعات این سد پیش بینی شده بود و درخصوص عملیات اجرایی آن مصوبه ای صادر نشده است .

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای بوشهر در پایان با اشاره به پیشرفت 60 درصدی این مصوبه گفت: پیشرفت این مطالعات در مهرماه سال جاری به 70 درصد رسیده و پس از آن وارد فاز 2 خواهد شد.