حاتمی در این باره به خبرنگار مهر گفت: این نمایش قرار است از پنج مرداد در جزیره کیش روی صحنه برود. بعد از اجرای کیش سفرهای بین‌المللی این نمایش دوباره آغاز می‌شود و گروه راهی شانگهای چین و کشور تاجیکستان می‌شوند.

وی ادامه داد: به تازگی مهشاد مخبری به جمع بازیگران "مقام عاشقی" اضافه شده است. بخشی از نمایش نیزبه صورت نریشن با صدای جمشید مشایخی اجرا می شود. از اجرایی که در شهر دمشق داشتیم بسیار راضی هستم. این اثر در کشور سوریه با استقبال خوبی مواجه شد.

این نمایش به سفارش و تهیه‌کنندگی سازمان اکو و حمایت موزه هنرهای معاصر تولید شده است. در این نمایش که برگرفته از اشعار مولانا است رویا نونهالی، کاظم هژیر‌آزاد، بهروز میرلو، بهزاد جاودان‌فر، الهام دهقانی، ماهگل مهر ومحمد حاتمی بازی می‌کنند.