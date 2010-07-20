غلامعلی موحدی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: طی سالهای اخیر سرمایه گذاری های گسترده ای در شهرستان بردسیر صورت گرفته است که بهره برداری از این طرحها موجب پیشرفت و توسعه شهرستان می شود.
وی افزود: در این راستا تامین اعتبار پروژه های نیمه تمام شهرستان بردسیر برای استفاده از این سرمایه گذاری ها ضروری است.
فرماندار بردسیر از افزایش 18 درصدی اعتبار این شهرستان در سال جاری در مقایسه با سال گذشته خبرداد.
موحدی نیا گفت: 160 پروژه برای سال جاری در شهرستان بردسیر تعریف شده است که 99 درصد این طرحها جدید است.
وی ادامه داد: عمده اعتبارت در بخش کشاورزی و به میزان 16 میلیارد ریال می باشد.
وی همچنین از اختصاص 270 میلیون ریال در راستای مرمت قنوات و لایروبی آب راهها خبرداد.
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