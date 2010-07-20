اصولگرایی منهای روحانیت محکوم به شکست است/ کمیته جامعتین تشکیل نشد

حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر که نظر وی را درباره اظهارات چهره های شاخص اصولگرا مبنی بر اینکه برخی جریانات اصولگرایی به دنبال "اصولگرایی بدون روحانیت" هستند ، پرسید ، گفت : تاکنون چنین موضوعی به عنوان یک موضع ضروری برای بررسی از سوی جریان اصولگرایی اعلام نشده است اما ممکن است رفتار برخی از اصولگرایان چنین حرکتهایی را نشان دهد که به دنبال اصولگرایی منهای روحانیت هستند.

وی تصریح کرد: باید قبول کنیم همچنان که دین منهای روحانیت بی معنا است اداره یک جامعه دینی نیز بدون روحانیت بی معنی است.

به اعتقاد مصباحی مقدم قطعا روحانیت با توجه به جایگاه محکمی که در میان توده مردم دارند همواره مورد مراجعه مردم هستند.

وی افزود: گروه هایی در جریان اصولگرایی که به دنبال حذف روحانیت از اصولگرایی هستند دیر یا زود با ناکامی و شکست روبرو می شوند.

مصباحی مقدم در بیان اینکه این جریانات چرا اصولگرایی منهای روحانیت را دنبال می کنند ، اظهار داشت: تحلیل مسلم و روشنی در این زمینه ندارم شاید تحت تاثیر جریانات غیر اصولگرا که بین خودشان و روحانیت از پیش فاصله گرفته اند ، باشند.

وی همچنین در پاسخ به سئوالی مبنی بر آیا اینکه کمیته مشترک جامعتین که خبر تشکیل آن 12 تیرماه درپی نشست دبیرکل جامعه مدرسین و دبیر کل جامعه روحانیت مبارز به همراه اعضای جامعتین منتشر شد ، آیا تاکنون اقدامی نیز انجام داده است، افزود: جامعه مدرسین حوزه علمیه هنوز اعضای کمیته خود را برای تشکیل کمیته مشترک میان جامعتین معرفی نکرده است.

مصباحی مقدم همچنین در بیان اینکه آیا جامعتین جلسات مشترکی با احزاب اصولگرا نیز خواهند داشت، گفت: قدم اول جلسه مشترک میان روحانیون بود برای اینکه مجموعه جریان اصولگرا حرکتی رو به وفاق و همگرایی داشته باشند.

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز تاکید کرد: با احزاب اصولگرا نیز جلسه می گذاریم.