4 میلیون ماهی زینتی در قزوین تولید شد

یوسف جلوخانی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین گفت: در چهارماه اول سال جاری بیش از چهار میلیون و 200 هزار قطعه ماهیان زینتی در استان تولید شده و پیش بینی می شود تا پایان سال جاری تولید این نوع ماهیان به 10 میلیون قطعه افزایش یابد.

جلوخانی با بیان اینکه در پایان سال گذشته در 12 واحد پرورش ماهیان زینتی 9 میلیون و300 هزار قطعه ماهی تولید شد، افزود: در حال حاضر نگهداری ماهیان زینتی عمومی شده و علاوه بر سرگرمی و جنبه تزئینی به عنوان یک منبع درآمد و محصول تجاری هم محسوب می شود.

وی افزود: این ماهیان از نوع زینتی مانند سیچلاید، آنجل، دیسکوس، گوپی و مولی هستند.

به گفته جلوخانی اکثر گونه های ماهیان زینتی از کشورهای جنوب شرقی آسیا مانند سریلانکا، فیلیپین و مالزی به بازارهای جهانی عرضه و به عنوان یک منبع درآمدی ارزی برای این کشورها محسوب می شود.