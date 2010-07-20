مشارکت 86 درصدی مردم خراسان جنوبی در ثبت شماره حساب بانکی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، علی مومنی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه ستاد هدفمند کردن یارانه ‌ها، با بیان اینکه در سال 1387 تعداد 165 هزار و 326 خانوار در استان فرم اقتصادی خانوارها را تکمیل کردند، افزود: از این تعداد آمار هویتی 160 هزار و 649 خانوار تایید شده است.

وی اضافه کرد: از خانوارهای تایید شده بالغ بر 143 هزار و 128 خانوار دارای شماره حساب بانکی بوده و 17 هزار و 521 خانوار فاقد حساب بانکی بوده اند.

مومنی با اشاره به اینکه در این راستا تا تاریخ 26 تیرماه جاری بالغ بر 138 هزار و 511 خانوار در سطح استان حساب بانکی خود را اعلام کرده اند، اظهار داشت: با تمدید مهلت ثبت شماره حساب تا امروز بالغ بر 140 هزار و 677 خانوار جهت ثبت شماره حساب بانکی خود اقدام کرده اند.

مدیر کل دفتر امور آمار و اطلاعات استانداری خراسان جنوبی در پایان در خصوص وضعیت شماره حساب ثبت شده برای خانوارهایی که در مرحله دوم اردیبهشت ماه جاری فرم پرکرده اند، یادآور شد: چهار هزار و 656 خانوار در اردیبهشت ماه فرم اقتصادی خانوار را تکمیل کرده اند که با احتساب این تعداد خانوار مجموعا تعداد خانوارهایی ثبت نام شده در طرح اقتصادی در سطح استان به 169 هزار و 982 خانوار افزایش یافته است.

استاندار خراسان جنوبی نیز در این جلسه با اشاره به منافع اجرای این طرح در کشور، گفت: رفاه اقشار مختلف مردم، استفاده صحیح از منابع، نهادینه شدن فرهنگ صرفه ‌جویی و توسعه همه جانبه کشور از مهم‌ ترین عواید و منافع این طرح عظیم در کشور است.

قهرمان رشید افتتاح شبکه خاوران را فرصت مناسبی برای اطلاع‌ رسانی دقیق و گسترده در استان دانست و از مسئولان خواست تا از این فرصت برای بیان کامل این طرح و فواید آن در بخش ‌های مختلف استفاده کنند.

وی برگزاری این گونه جلسات را موجی برای اطلاع رسانی، فرهنگ سازی، روشنگری و تنویر افکار عمومی در استان دانست.

استاندار خراسان جنوبی در پایان دلیل عدم اعلام قیمت‌ واقعی اقلام مختلف و همچنین میزان یارانه نقدی را جلوگیری از به وجود آمدن جو روانی منفی و عدم سوء استفاده افراد مغرض از شرایط پیش آمده ذکر کرد.