قنبری: کونگ صلح جهانی را از طریق گفتگوی میان ادیان قابل تحقق می‌داند

دکتر قنبری در ابتدای این نشست با اشاره به زندگی‌نامه مختصر هانس کونگ، گفت: در مقدمه کتاب "دین و اخلاق از نگاه هانس کونگ" شرحی اجمالی از زندگی‌نامه کونگ آمده است. هانس کونگ متولد سال 1928 است. او اصالتی سوئیسی دارد و مقیم آلمان است. وی الهی‌دان و کاتولیک است و با فلسفه غرب آشنایی دارد و به آثار آنها تسلط دارد.

وی افزود: هانس کونگ نویسنده پر کار و پرنویسی است که در این کتاب به 20 اثر ایشان اشاره شده است. او در کتاب "آیا خدا وجود دارد؟" به بررسی مفهوم خدا از کانت تا نیچه پرداخته و مفهوم خدا را در اندیشه فلسفه غرب مورد بررسی قرار داده است. او در کتاب "مسیحی بودن" مسیحی بودن را با انسان بودن مقایسه کرده است. او علاوه بر دین مسیحیت در مورد ادیان یهود و اسلام نیز صاحب اثر است.

استاد دانشگاه ادیان و مذاهب قم در ادامه خاطر نشان کرد: کونگ به طور رسمی در سوئیس یک کاتولیک بوده و مشاور پاپ وقت نیز بوده است و در شورای دوم واتیکان نقش مهمی را نیز عهده‌دار بوده است. روحیه انتقادی او باعث شد تا کتابهای مهمی در نقد مسیحیت بنویسد. او در کتاب تاریخ کلیسای کاتولیک به نقد مسیحیت پرداخته و آموزه خطاناپذیری پاپ را نقد کرده است. به دلیل همین انتقادات، از کلیسا اخراج شد و مرتد اعلام می‌شود.

پروژه اصلی "کونگ" تقریب بین مذاهب است

مترجم "آیین کاتولیک" تصریح کرد: پروژه اصلی کونگ تقریب بین مذاهب است. او از یک سو به دنبال تقریب بین مذاهب مسیحی است و از سوی دیگر به دنبال تقریب میان مذاهب مختلف. او از طریق ارتباط بین مذاهب و اخلاق مشترک جهانی، صلح جهانی را دنبال می‌کند. کونگ معتقد است که گفتگوی میان ادیان از طریق اصول مشترک ادیان قابل تحقق است و راه رسیدن به صلح جهانی از این طریق قابل حصول است.

وی در ادامه به بررسی مفهوم دین از نگاه کونگ پرداخت و گفت: کونگ دین را تعلق خاطر و وابستگی به امر ماوراء طبیعی می‌داند. به اعتقاد او این امر ماوراء طبیعی در همه ادیان یکی است. به اعتقاد او امر ماوراء طبیعی در همه ادیان وجود دارد که ادیان ابراهیمی این امر ماوراء طبیعی را خدا نامیده‌اند و در سایر ادیان نیز به نامی دیگر خوانده شده است. کونگ معتقد است این خدا را نمی‌شود با ادله عقلانی اثبات کرد. وی با تأثیرپذیری از کانت می‌گوید با استدلال نظری نمی‌توان وجود خدا را اثبات کرد بلکه اعتقاد به وجود خدا یک "تصمیم" است و در مراحل بعدی تجربه‌های عملی اثبات خواهد کرد که خدا وجود دارد.

کونگ اخلاق را انسان بودن تعریف می‌کند

مترجم "ساحتهای معنوی ادیان جهان" در ادامه یادآور شد: کونگ معتقد است بشر در دنیای امروز می‌خواهد انسانی زندگی کند و بر این اساس به اخلاق می‌رسد. به نظر او اخلاق به معنای انسانی زندگی کردن است. او می‌گوید با مراجعه به وجدان (عقل عملی) می‌توانیم تشخیص دهیم که زندگی انسانی یعنی چه. به گمان او اگر کسی به لوازم انسانیت و انسان بودن به معنای واقعی کلمه پایبند باشد، فردی دیندار به شمار می‌رود. بر این اساس او یک دیدگاه پلورالیستی دارد. او معتقد است کسی که بتواند به معنای واقعی کلمه انسان باشد، دیندار است و چنین شخصی طرفدار صلح نیز هست و مخالف با جنگ و ظلم و ستم است.

این مترجم آثار کونگ در ادامه تصریح کرد: حاصل دین مورد نظر کونگ، اخلاق است و اخلاق به معنای انسان بودن است. مسأله اصلی کونگ وجودشناسی است. کانت می‌خواهد بداند که محدوده عقل چیست و عقل چه چیزهایی را می‌تواند بشناسد ولی کونگ معتقد است که اول باید دید که واقعیتی وجود دارد یا نه و وجود شناسی را مطرح می‌کند. او می‌خواهد بداند با چه ابزاری می‌توان جهان خارج (واقعیت) را اثبات کرد. به نظر کونگ، باید با یک "تصمیم" جهان خارج را پذیرفت و بعد از آن باید دنبال علت گشت. او برای جلوگیری از دور علت و معلول، واقعیت نهایی را مطرح می‌کند که علت‌العلل است و تسلسل علت و معلول را قطع می‌کند که این نیز تصمیم دوم است.



همتی: ایمان‌گرایی کونگ به رویکرد ویتگنشتاین نزدیک است

دکتر همایون همتی در ادامه این نشست با اشاره به آشنایی شخصی خودش با هانس کونگ، گفت: من با ایشان از سالها پیش آشنا بودم و در سال 2000 میلادی در یک کنفرانس بین‌المللی با ایشان آشنا شدم و در چهار سالی که به عنوان رایزن فرهنگی ایران در آلمان فعالیت می‌کردم با ایشان مراوده داشتم.

وی افزود: کونگ نویسنده پرکار و فعالی است و بسیار منصف و حساس است. او منتقد شجاع واتیکان و پاپ است. او با پاپ فعلی همکلاس بوده و انتقادات جدی نیز به او دارد ولی در مورد او انصاف را هم رعایت می‌کند. برای نمونه او کتاب "اصول الهیاتی کاتولیکی" پاپ فعلی را کتاب خوبی می‌داند.

رایزن فرهنگی سابق ایران در آلمان خاطر نشان کرد: به رغم اینکه پاپ وقت او را تکفیر کرد و قرار بود که هیچ دانشگاه کاتولیکی در جهان برای او تدریس نگذارد، ولی چند دانشگاه کاتولیک از او برای تدریس دعوت به عمل آوردند. در "بنیاد اخلاق جهانی" واقع در توبینگن آلمان او بحثهای هفتگی با اساتید دانشگاههای مختلف و با متخصصان حوزه‌های مختلف علوم از جمله حوزه‌های شیمی و فیزیک دارد که حاصل این گفتگوها به صورت کتابی با عنوان "علم و دین" منتشر شده است.

کونگ معتقد به پلورالیسم دینی است

وی افزود: محل کار وی یعنی "بنیاد اخلاق جهانی" نمونه‌ای عینی از یک پلورالیسم دینی است که در آن معتقدان ادیان گوناگون مشغول کار هستند. کتابهای او به چندین زبان ترجمه شده‌اند. او با تمام الهی دانهای کنونی آلمان همفکری و ارتباط دارد. او از کارل بارت و راینر تأثیر زیادی گرفته است. برخی او را تأثیرگذارترین متأله مسیحی معاصر می‌دانند. اندیشه کونگ را می‌توان میان مرز کاتولیک و پروتستان قرار داد.

مؤلف "اندیشه دینی و سکولاریسم" در ادامه با اشاره به تلاش ستودنی دکتر قنبری در نگارش کتاب "دین و اخلاق از نگاه هانس کونگ" تصریح کرد: کتاب "دین و اخلاق" الهیات کونگ را بررسی کرده و رابطه دین و اخلاق از نظر کونگ را مورد توجه قرار داده است. ولی این کتاب معرفی همه نظام الهیاتی کونگ نیست. کونگ مکاتبات و مصاحبه‌های زیادی دارد که باید مورد توجه قرار گیرند. کونگ علاوه بر چهره علمی دارای شخصیتی سیاسی و اجتماعی است که باید این شخصیت در بررسی آرای او لحاظ شود.

این استاد ادیان در ادامه یادآور شد: هنوز در مورد کونگ زندگی‌نامه و شرحی که جامع و مفصل باشد، به زبان فارسی وجود ندارد. بخشی از زندگی کونگ مبارزات او با واتیکان است و باید مورد توجه باشد. کونگ در سالهای اخیر دو کتاب از زندگی خود به نگارش در آورده است. کتابهای "مبارزه من در راه آزادی" و "مبارزه در جستجوی حقیقت" دو کتاب خود نوشته او و در واقع اتوبیوگرافی هستند که ارزش ترجمه کردن به فارسی را دارند.

کونگ شخصیتی چند بعدی است

مترجم "فیزیک، فلسفه و الهیات" در ادامه با اشاره به ابعاد مختلف شخصیت کونگ خاطر نشان کرد: هانس کونگ شخصیتی است که ابعاد مختلف دارد. او از یک طرف دین‌پژوه است و از دیدگاه تاریخ ادیان به اسلام، مسیحیت و یهودیت پرداخته است. او اگر چه تحصیلات فلسفی نیز داشته ولی فیلسوف دین نیست. از طرف دیگر او منتقد کاتولیک است.

وی در پایان خاطر نشان کرد: از نظر کونگ ایمان یک انتخاب است و در این مورد او به ایمان‌گرایی ویتگنشتاین نزدیکتر است تا ایمان‌گرایی کی‌یرکه‌گور. برای او دین، ایمان و خدا یک انتخاب و تصمیم شخصی است. او بین دین، معنویت و عرفان فرق قائل است که در بررسی آرای او باید مورد توجه قرار گیرد.