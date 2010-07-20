به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیویورک پست، چاپمن که فعالیتهای جاسوسی جنجال برانگیزی در آمریکا طی سالهای اخیر داشته است اخیرا علاوه بر از دست دادن حقوق جاسوسی خود که از دولت روسیه دریافت می کرد مجبور به ترک شغل خود در زمینه املاک هم شده است و بر این اساس نتیجه گرفته که برای کسب درآمد راهی جز فروش زندگینامه جنجالی خود ندارد.

نحوه فعالیتهای جاسوسی چاپمن که در رسانه ها منتشر شده بود تا جایی مورد توجه قرار گرفت که برخی وی را مشابه جاسوس های زن فیلمهای "جیمز باند" دانستند.

این جاسوس 28 ساله تصمیم گرفته است زندگینامه خود را به ویژه در این زمینه که چگونه توانسته در میان جامعه آمریکایی نفوذ کند به چاپ برساند. البته انتشاری که برایش منفعت زیادی هم در بر داشته باشد.

گفته می شود چاپمن به یکی از دوستان خود که در لندن ساکن است اطلاع داده که به صورت سری در زمینه فروش و قیمتگذاری برای انتشار زندگینامه اش فعالیت کند. چرا که بر اساس توافقنامه میان دولت آمریکا و روسیه که به آزادی 10 جاسوس روسی در ازای چند جاسوس آمریکایی منجر شد چاپمن باید از سود حاصل شده در پی انتشار و فروش زندگینامه اش صرفنظر کند.

جاسوسان روسی از سالهای دهه 1990 میلادی در آمریکا فعال بوده و اواخر ماه ژوئن سال جاری دستگیر شدند. این 10 جاسوس به تازگی در چارچوب نخستین تبادل جاسوسان بین مسکو و واشنگتن پس از سالهای جنگ سرد با چهار جاسوس دستگیر شده آمریکایی مبادله شدند.