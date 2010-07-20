به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس رای شماره 912 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه مدیرعامل صندوق بیمه روساییان و عشایر که موجب شده بود مردان بالاتر از 55 سال و زنان بالاتر از 50 سال تحت پوشش صندوق بیمه روستاییان و عشایر قرار نگیرند، لغو شد.

محسن ایزدخواه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در اولین آیین نامه اجرایی صندوق بیمه روستائیان و عشایر برای بیمه شدن مردان و زنان روستایی محدودیت سنی لحاظ شده بود.

وی افزود: از آنجایی که مصوبات هیئت وزیران بر اساس اصول 85 و 138 قانون اساسی برای عدم مغایرت با قانون برای ریاست مجلس فرستاده می شود، پس از بررسی این آیین نامه، هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات عمومی کشور هرگونه ایجاد محدویت سنی و زمانی برای بیمه کردن روستائیان و عشایر کشور را مغایر با قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی تشخیص داد.

ایزدخواه تاکید کرد: بر اساس دستور رئیس مجلس آیین نامه مذکور، اردیبهشت ماه سال 84 در هیئت وزیران مجددا مورد بررسی و بند مربوط به محدودیت سنی از آیین نامه اجرایی صندوق بیمه روستاییان و عشایر حذف شد.

وی با انتقاد نسبت به عملکرد مدیرعامل فعلی صندوق بیمه روستائیان و عشایر درباره این آیین نامه گفت: نکته تاسف برانگیز این است که مدیرعامل فعلی صندوق بیمه روستاییان و عشایرخود یک حقوقدان است و باید بیشتر از دیگران به قوانین و مقررات تمکین کند. همچنین خود در هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت حضور داشته و به خوبی با دلایل غیرقانونی بودن هرگونه محدودیت سنی برای بیمه شدگان روستاییان و عشایر واقف بوده است حال آنکه در این چهار، پنج سال حقوق بسیاری از روستاییان تضییع شده است.