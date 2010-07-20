ورودی تالار قشقایی مجموعه تئاتر شهر بازگشایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بازگشایی مجدد وروردی تالار قشقایی با حضور اردشیر صالح‌پور دبیر جشنواره سیزدهم تئاتر عروسکی و حمیدرضا اردلان دبیر سمینار این جشنواره ساعت 15 در ضلع جنوبی مجموعه تئاتر شهر برگزار شد. در این مراسم بازگشایی مجدد ورودی قشقایی به دست پرفسور لزیج از کشور صربستان و یکی از سخنرانان سمینار بین‌المللی جشنواره سیزدهم تئاتر عروسکی تهران - مبارک انجام شد.



اردلان دبیر سمینار بین‌المللی تئاتر عروسکی ضمن ابراز خوشحالی از بازگشایی مجدد ورودی قشقایی تصریح کرد: پس از مدت‌ها بسته شدن درهای تئاتر یک در به روی اهالی تئاتر باز شد.



صالح‌پور دبیر سیزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی تهران - مبارک هم در ادامه افزود: جای خوشحالی است که ورودی تالار قشقایی به عنوان یکی از تالارهای شناسنامه دار مهمترین مرکز تئاتر حرفه‌ای در این روز بازگشایی شد. ظرف پنج سال گذشته تلاش‌های بسیاری از سوی همکاران ما در مجموعه تئاتر شهر، مرکز هنرهای نمایشی و معاونت هنری صورت گرفت تا درب این تالار مسدود شده مجددا بازگشایی شود.

