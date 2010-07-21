جایزه ملی وب به بهترین وبگاه های دولتی اعطا شد

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین جشنواره ارزیابی وبگاه های دولتی که سه شنبه شب در سالن همایشهای بین المللی صدا و سیما برگزار شد، کمیته علمی جشنواره پس از مطالعه و تدوین شاخص‌های ارزیابی هر یک از وبگاه‌های شرکت کننده در جشنواره، بررسی میدانی وبگاه‌ها از سوی دو تیم ارزیابی مقدماتی و ارزیابی پیشرفته وبگاه‌ها، ابزارهای اختصاصی برخط و برون‌خط طراحی شده برای جشنواره و ابزارهای عمومی برخط و برون‌خط ارزیابی وب و تأیید نهایی کمیته ناظران و جشنواره، اسامی برندگان هر یک از بخشهای اصلی و ویژه این دوره از جشنواره را اعلام کرد.

براین اساس کمیته علمی، وبگاههای شهرداری تهران، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و دانشگاه علم و صنعت ایران را به ترتیب به عنوان رتبه‌های اول تا سوم بخش خدمات تعاملی سازمانی جشنواره اعلام کرد همچنین از نظر این کمیته دراین بخش وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر قابل تقدیر شناخته شد.

کمیته علمی، وبگاههای بانک ملی ایران، شرکت ارتباطات سیار و بانک صنعت و معدن را به ترتیب به عنوان رتبه های اول تا سوم بخش خدمات تراکنش مالی جشنواره اعلام کرد همچنین از نظر این کمیته در این بخش وبگاه کمیته امداد امام خمینی (ره) قابل تقدیر شناخته شد.

کمیته علمی، وبگاههای سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران (رادیو اینترنتی ایران صدا)، پژوهشگاه علوم وفناوری اطلاعات ایران و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی را به ترتیب به عنوان رتبه های اول تا سوم بخش خدمات اطلاع‌رسانی جشنواره اعلام کرد، همچنین از نظر کمیته علمی در این بخش وبگاه شهرداری همدان (شهر الکترونیک همدان) قابل تقدیر شناخته شد.

در بخش ویژه وبگاه جامع، کمیته علمی، با توجه به شاخص‌های تعیین شده، هیچ وبگاهی را شایسته احراز جایزه ویژه این بخش ندانست و با توجه به نتیجه ارزیابی، صرفا سه وبگاه شهرداری تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر و شهرداری همدان (شهر الکترونیک همدان)، را به عنوان وبگاه‌های قابل تقدیر در این بخش معرفی کرد.

در بخش ویژه امنیت وبگاه‌ها نیز کمیته علمی، تنها وبگاه بانک ملی ایران را به عنوان رتبه اول امنیت وبگاه‌های دومین جشنواره ارزیابی وبگاه‌های دولتی اعلام کرد و وبگاه بانک صنعت و معدن در این بخش قابل تقدیر شناخته شد.

در بخش ویژه پاسداشت خط و زبان فارسی کمیته علمی، با توجه به شاخص‌های تعیین شده، هیچ وبگاهی شایسته احراز جایزه در این بخش تعیین نشد و با توجه به نتایج ارزیابی، صرفاً سه وبگاه صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران (رادیو اینترنتی ایران صدا)، وزارت امور اقتصاد و دارایی و وزارت تعاون به عنوان وبگاه‌های قابل تقدیر در این بخش معرفی شد.