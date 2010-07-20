مهدی عمرانی نژاد از کارکنان موسسه فرهنگی اکو در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: این کنگره به صورت بین‌المللی و با همکاری موسسه فرهنگی اکو در کرج برگزار می‌شود.

به گفته وی علاوه بر توسط موسسه فرهنگی اکو، انجمن ایران و تاجیکستان، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کرج، دانشگاه هنر کرج، معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری کرج و به همت موسسه آفتاب هنر در برگزاری کنگره بین‌المللی "فردوسی برای همه هزاره‌ها" همکاری دارند.

این کنگره با حضور استادان و شاهنامه‌پژوهان کشور و نیز مهمانان خارجی و جمعی از دانشجویان، محققین و علاقمندان به فردوسی در کرج برگزار خواهد شد.

همزمان با برپایی کنگره بین‌المللی "فردوسی برای همه هزاره‌ها" نمایشگاه هنری از آثار منتشره مرتبط با شاهنامه و فردوسی و همچنین تابلوهای نقاشی قهوه خانه‌ای و مینیاتور در معرض دید علاقمندان قرار خواهد گرفت و اجرای موسیقی توسط گروه درویشانه و گره کُر موسسه آفتاب هنر و گروه موسیقی دانشگاه هنر برگزار می‌شود.

این کنگره از ساعت 18 تا 22 روز چهارشنبه 13 مرداد 1389 در تالار شهیدان نژاد فلاح کرج برگزار خواهد شد.