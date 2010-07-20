  1. هنر
  2. سایر
۲۹ تیر ۱۳۸۹، ۱۶:۴۹

در گفتگو با مهر عنوان شد:

کنگره "فردوسی برای همه هزاره‌ها" در کرج برگزار می شود

کنگره "فردوسی برای همه هزاره‌ها" در کرج برگزار می شود

کنگره بین‌المللی "فردوسی برای همه هزاره‌ها" ماه آینده در کرج برگزار می‌شود.

مهدی عمرانی نژاد از کارکنان موسسه فرهنگی اکو در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: این کنگره به صورت بین‌المللی و با همکاری موسسه فرهنگی اکو در کرج برگزار می‌شود.

به گفته وی علاوه بر توسط موسسه فرهنگی اکو، انجمن ایران و تاجیکستان، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کرج، دانشگاه هنر کرج، معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری کرج و به همت موسسه آفتاب هنر در برگزاری کنگره بین‌المللی "فردوسی برای همه هزاره‌ها" همکاری دارند.

این کنگره با حضور استادان و شاهنامه‌پژوهان کشور و نیز مهمانان خارجی و جمعی از دانشجویان، محققین و علاقمندان به فردوسی در کرج برگزار خواهد شد.

همزمان با برپایی کنگره بین‌المللی "فردوسی برای همه هزاره‌ها" نمایشگاه هنری از آثار منتشره مرتبط با شاهنامه و فردوسی و همچنین تابلوهای نقاشی قهوه خانه‌ای و مینیاتور در معرض دید علاقمندان قرار خواهد گرفت و اجرای موسیقی توسط گروه درویشانه و گره کُر موسسه آفتاب هنر و گروه موسیقی دانشگاه هنر برگزار می‌شود.

این کنگره از ساعت 18 تا 22 روز چهارشنبه 13 مرداد 1389 در تالار شهیدان نژاد فلاح کرج برگزار خواهد شد.
کد مطلب 1120326

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها