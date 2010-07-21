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۳۰ تیر ۱۳۸۹، ۹:۲۶

در گفتگو با مهر عنوان شد:

مردم از تراکم مسافر در واگنهای مترو کلافه شده اند

مردم از تراکم مسافر در واگنهای مترو کلافه شده اند

مدیر عامل شرکت بهره برداری متروی تهران با اعلام اینکه همچنان با تراکم بیش از ظرفیت مسافران در مترو مواجهیم گفت: با آغاز مهرماه و بازگشایی مدارس، مترو به 30 قطار شهری نیاز دارد که به علت تعلل در تامین بودجه محقق نشده است.

جعفر ربیعی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تمامی قطعات و واگنهای مترو در بنادر چین و اروپا آماده بارگیری هستند گفت: با تزریق یک میلیارد دلار به مترو تهران در مدت هشت ماه 30 واگن مورد نیاز مترو تهران وارد چرخه قطارهای شهری تهران می شود.

وی افزود: قرارداد مترو با شرکتهای واگن سازی پارس و تهران منعقد شده و منتظر تحویل قطعات واگنها هستیم.

ربیعی گفت: تعداد زیادی از مسافران برای سوار شدن به مترو مجبورند ساعتها منتظر یک واگن کم جمعیت شوند.  

مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران مهمترین چالش پیش روی مترو را آغاز فصل پاییز و بازگشایی مدارس عنوان کرد و افزود: تا مهرماه هفت واگن جدید به ظرفیت ریلی قطار شهری پایتخت افزوده می شود ولی در صورت افزایش مسافر با مشکل روبرو می شویم.

وی افزود: در صورت تامین بودجه و ورود 30 قطار جدید به خطوط ریلی مترو تا سه سال آینده مشکل ترافیک و تراکم جمعیت در مترو تهران نخواهیم داشت.

کد مطلب 1120333

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