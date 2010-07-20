افزایش آمار طلاق در مازندران نگران کننده است

به گزارش خبرنگار مهر ، عباد اسدی بعد از ظهر سه شنبه در مصاحبه مطبوعاتی به مناسبت هفته جوان اظهار داشت: اتفاقاتی که در جامعه در حال رخ دادن است به خاطر الگو نگرفتن از بزرگان است.

وی افزود: بی اخلاقی در بین جوانان به این علت است که نتوانسته ایم الگوهای خوبی را معرفی کرده ، پای آنها بایستادیم و برنامه ریزی کنیم.

اسدی با اشاره به اینکه در یک هفته نمی توان مشکلات جوانان را برطرف کرذ یادآور شد: انتظار می رود در این هفته برای فرهنگ سازی آرمان های بزرگ جوانان تلاش کنیم.

وی با بیان اینکه سازمان جوانان مطالبه گر حقوق جوانان در همه حوزه ها است خاطرنشان کرد: انگیزه جوانان به سمت فضاهای جدید سوق یافته و باید برنامه ریزی صحیحی در این زمینه داشته باشیم که متاسفانه فاقد برنامه ریزی در این زمینه هستیم.

اسدی یادآور شد: با توجه به اینکه دستگاه ها تمرین خوبی در مطالبه گری حق جوانان نداشته اند و کار ستادی سازمان جوانان را جدی نگرفته اند نیازمند ترمیم و ساختار سازی جدی در حوزه جوانان هستیم.

وی افزود: برخی از دستگاه های برنامه های پیشنهادی سازمان جوانان را بر نمی تابند و به آنچه که ما می گوییم عمل نمی کنند.

حلقه مفقوده ای بین سازمان جوانان و سایر دستگاهها وجود دارد

اسدی با بیان اینکه اهرم فشار در دست سازمان جوانان نیست، تصریح کرد: حلقه مفقوده ای بین سازمان جوانان و دستگاه های اجرایی وجود دارد که باید آن را فریاد کشید.

وی با اشاره به اینکه امسال دستگاه های در کازندران به صورت اجباری پای کار آمدند، گفت: امروز اطلاعات ما غلط است و با اطلاعات نادرست نمی توان برنامه ریزی مناسب داشت.

مدیر سازمان جوانان مازندران با اشاره به اینکه نوک تیز پیکان در جنگ نرم به سمت جوانان این مرز و بوم است اظهار داشت: 20 میلیارد تومان بودجه مقابله با جنگ نرم در جمهوری اسلامی در حال تصویب شدن است.

وی در خصوص برنامه های سازمان جوانان در هفته گرامیداشت جوان گفت: به علت احساس نیاز شدید در حوزه کتابخوانی و به ویزه در حوزه ازدواج و وجود ناآگاهی ها در این زمینه، راه اندازی کاروان سیار کتاب با موضوع ازدواج و با شعار ازدواج به هنگام، آگاهانه، آسان و پایدار را در دست اقدام داریم.

اسدی با اشاره به مراکز خدمات مشاوره ای در شهرهای ساری، نکا، قائمشهر، تنکابن و رامسر و آمل افزود: این مراکز در هفته جوان خدمات مشاوره ای رایگان ارائه خواهند کرد.

وی با بیان اینکه ارائه بودجه باید با هماهنگی سازمان جوانان انجام شودۀ خاطرنشان کرد: سال آینده بودجه تخصیصی اوقات فراغت تبیین می شود اما در حال حاضر بودجه ها از محل فرهنگی دستگاه ها ابلاغ می شود.

مردم هفت برابر دولت برای اوقات فراغت هزینه می کنند

مدیر سازمان جوانان مازندران با اشاره به اینکه مردم هفت برابر دولت برای اوقات فراغت هزینه می کنندۀ یادآور شد: باید سیاست هایی تنظیم شود تا نقش دولت در ارائه خدمات اوقات فراغت پر رنگ تر شود.

وی با بیان اینکه امروز بسیاری از تجهیزات در دستگاهها به علت عدم مدیریت صحیح رها شده و در دسترس جوانان نیستند تصریح کرد: این خدمات باید به جوانان ارائه شود.

اسدی با اشاره به اینکه در فضای ازدواج جوانان به صورت موردی وارد نشده ایم این مسئله را نوعی معضل دانست و افزود: جوانان به واسطه حجب و حیایی که در خانواده ها وجود دارد اطلاعات و آگاهی صحیحی از مهارت های زندگی و روابط زناشویی ندراند .

حوزه ازدواج در مازندران متولی ندارد

وی با بیان اینکه حوزه ازدواج در مازندران متولی ندارد، گفت: اگرچه همه دستگاه ها فریاد متولی بودن در این زمینه را سر داده اند اما این مسئله مغفول مانده است.

اسدی از تدوین شش ساعت آموزش اجباری برای جوانان خبر داد و تصریح کرد: ازدواج ها در حال سست شدن هستند . باید مشکلات جوانان را از نظر تحکیم حل کنیم.

وی در پاسخ به سئوال میزان تاثیر اشتغال در ازدواج اظهار داشت: 50 درصد از شاغلان ازدواج نکرده اند و این فرهنگ است که باعث طلاق می شود.

اسدی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر علت دین گریزی جوانان در جامعه یادآور شد: دین گریزی در جامعه وجود دارد و شاید شیوه های تبلیغ درست نبوده و درس های دینی همواره مغفول مانده اند.

وی افزود: اساتیدی که در زمینه دین تدریس می کنند درایت و خوش خلقی لازم را ندارند و این نقص جدی است که وجود دارد.

مدیر سازمان جوانان مازندران در پاسخ به سئوال استفاده از ماهواره و چرایی آن اظهار داشت: 20 سال قبل استفاده از ویدئو ممنوع شده بود و امروز این جلوگیری را در مقابل ماهواره انجام می دهند.

وی با بیان اینکه در بحران از خط قرمزها عبور می شود، افزود: مقداری از جامعه جهانی عقب هستیم و قبل از اینکه بحران ایجاد شود باید پیشاپیش برنامه ریزی کنیم.

اسدی با اشاره به اینکه امروز از ویدئو برای انتقال فرهنگ خود به خانواده ها استفاده می کنیم، یادآور شد: در ماهواره کلیدهایی که دشمن برای نفوذ دارد بیشتر است و اگر جامعه ای به عادت بد آموخته شود به راحتی نمی توان این عادت بد را ترک کرد.

وی با اشاره به اینکه نگرش جوانان تغییر یافته تصریح کرد: امروز برای نگرش های تغییر یافته برنامه ای نداریم و مساجد ما کمرنگ شده اند چرا که رقیب های جدی برای مساجد پیدا شده اند.