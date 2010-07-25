اخراج محترمانه روزانه 200 متکدی از مترو تهران

جعفر ربیعی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه روزانه به صورت میانگین 150 تا 200 متکدی و دستفروش از ایستگاههای مترو اخراج می شوند گفت: برخورد با دستفروشان و متکدیان در مترو محترمانه است ولی برخلاف انتظار نمایندگان بهزیستی، کمیته امداد، نیروی انتظامی در بزرگترین مرکز حمل و نقل مسافر پایتخت حضور ندارند.

وی در پاسخ به این پرسش که تعداد زیادی از دستفروشان و متکدیان داخل واگنهای مترو تردد کرده و موجب آزار و اذیت مسافران می شوند گفت: نخست آنکه مترو تهران نمی تواند در هر واگن یک مامور یا انتظامات قرار دهد، دوم آن که تا زمانی که مردم از دستفروشان حمایت کرده و از آنها کالا خریداری می کنند وضعیت دستفروشان روز به روز بهتر می شود.

پیش از این نیز مدیرعامل قطارهای شهری تهران از فعالیت باندهای سازمان یافته دستفروشی در مترو خبر داده و گفته بود: متروی تهران با ارسال نامه ای به قوه قضائیه در خواست کرده به انتظامات مترو اجازه ضبط اموال دستفروشان داده شود.