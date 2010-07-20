تحمیل حقوق بشر غربی و جهان شمول پنداشتن آن پذیرفتنی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله صادق آملی لاریجانی در جلسه اعضای ستاد حقوق بشر گفت: 1400 سال پیش زمانی که مردم در حجاز دختران را زنده به گور می‌کردند و انسانها بر اساس رنگ پوست و نژاد آنان ارزش گذاری می‌شدند، نبی مکرم اسلام (ص) حقوق واقعی بشر را ترسیم کردند و فرمودند: هیچکدام از انسانها، سیاه، سفید، عرب و عجم هیچ کدام بر دیگری برتری ندارند و این در حالی است که تا قبل از دویست سال گذشته غربیها و مدعیان حقوق بشر از جمله اسپانیا، انگلیس ، آمریکا فوج فوج مردم مظلوم را از اقصی نقاط دنیا بویژه آفریقا ربوده و به بنگاه‌های سرمایه داری برای بردگی می‌فروختند.

رئیس قوه قضائیه با انتقاد شدید از مواضع ضد بشری بعضی از کشورهای غربی درباره تحمیل یک طرفه ارزشهای مورد نظر خود بر دیگر مردم دنیا به عنوان اصل ثابت حقوق بشر افزود: کدام عقل سلیم می‌پذیرد که کشوری که حجاب را برای زنان ممنوع می‌کند، بتواند صاحب نظر در تبیین معیارهای حقوق بشری باشد.

آملی لاریجانی اضافه کرد: امروزه، کسانی خود را پرچم دار حقوق بشر می دانند که با تسلط بر کشورهای مظلوم در پوشش مبارزه با تروریسم، عده ای را بی گناه نابود می کنند. به جنایت آمریکا و ناتو در افغانستان بنگرید که با وجود ادعای مبارزه با مواد مخدر، بعد از اشغال این کشور از سوی آنان، نه تنها تولید مواد مخدر چندین برابر شده است، بلکه مواد مخدر سنتی با هدایت آنان به صورت صنعتی و ترکیبات شیمیایی جدید تولید می‌شود.

رئیس قوه ‌قضائیه با تاکید بر ضرورت تبیین اسلام اصیل وارزشهای بی‌بدلیل انسانی آن گفت: قطعاً اگر این موضوع به صورت متقن و صحیح تبیین شود و دنیا با معارف الهی اسلام ، آشنا شود، پرچمداری حقوق بشر را از مدعیان دروغین آن خواهد گرفت و خواهد پذیرفت که هیچ مکتب و ایدئولوژی غیر الهی و مبتنی بر لیبرالیسم نخواهد توانست سعادت واقعی را برای بشر تامین کند.

لاریجانی با رد نظر سیاستمداران غربی که می‌انگارند حقوق بشر تبیین شده آنان برای همه دنیاست اضافه کرد، این ادعا خود بزرگترین ظلم به حقوق بشر است و این یک دیکتاتوری نوین محسوب می‌شود که باید با تمسک به مبانی استدلالی و نظری صحیح، آن را به چالش کشید.

وی با تاکید بر ضرورت دفاع از ارزشهای انسانی و حقوق بشری اسلام گفت: اکنون فقط دفاع کافی نیست و کشورهای اسلامی و صاحب فرهنگ و ارزشهای والای بشری باید با اتخاذ سیاست ایجابی مبتنی بر ارزشهای الهی با شعارهای دروغین حقوق بشری به مقابله بپردازند و این ممکن نیست مگر اینکه صاحب نظران از علمای دینی ، استادان و پژوهشگران با رصد کردن اعمال غیر انسانی غرب و مدعیان دروغین حقوق بشر، آنان را به چالش بکشند و بشر امروز را به تعلیمات واقعی پیامبران الهی و اولیای دین رهنمون شوند.

رئیس قوه قضائیه با تذکر اشکالات تبیین حقوق بشر از سوی معتقدان به لیبرالیزم تاکید کرد: باید بخشی در ستاد حقوق بشر مباحث فلسفی و نظری را دنبال کند و به صورت مستمر ضمن نقد اشکالات موجود در حقوق بشر غرب ، راه‌های صحیح را تبیین کند و به صورت مقاله و مکتوبات علمی در سطح بین المللی مطرح نماید.

لاریجانی با قدردانی از دبیر ستاد حقوق بشر برای ارائه آخرین گزارش به شورای حقوق بشر و تصویب آن، بر حمایت قاطعانه دستگاه قضایی از این ستاد تاکید کرد و همکاری همه دستگاه های مسئول را متذکر شد و گفت: از جمله مصوبات شورای عالی امنیت ملی تقویت جانبه این ستاد در زمینه‌های مختلف است.

یادآور می‌شود در ابتدای این جلسه دکترمحمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر با ارائه گزارش عملکرد این ستاد به موفقیت جمهوری اسلامی ایران در زمینه تصویب گزارش کشورمان به شورای حقوق بشر اشاره کرد و افزود: در زمینه حقوق بشر و اثبات حقانیت ارزشهای اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ضروریست سرمایه‌گذاری‌های مناسب صورت گیرد و این مصوبه ‌نشان داد که می‌توان با اتکا بر اصول درست، حقایق را تا حدی روشن کرد و از غرض‌ورزی بدخواهان ایران اسلامی در زمینه حقوق بشر جلوگیری کرد.