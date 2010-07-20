به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، مسعودگنجی ظهر سه شنبه در گردهمایی اعضا هیئت علمی و هیئت این دانشکده کشاورزی این دانشگاه اظهار داشت: اقدامات اولیه برای خرید 28 هکتار زمین دیگر انجام و موافقت شده است.

وی توسعه فضای آموزشی این دانشگاه را در راستای تامین گلخانه‌های تحقیقاتی و مطالعاتی پیشرفته و تخصصی و نیز به منظور ایجاد مزرعه برای استفاده دانشجویان رشته‌های زراعت این دانشگاه عنوان کرد.

گنجی ایجاد کمپ دامداری در قالب گاوداری و گوسفندداری و خرید مواد شیمیایی را جزو اولویتهای کاری دانشگاه اعلام کرد و ابراز داشت: فضایی که برای دانشگاه اختصاص یافته، کافی نیست و باید بیش از 50 درصد به فضای موجود اضافه شود.

وی همچنین با اشاره به ضرورت رشد و ارتقا سطح علمی در این دانشگاه اضافه کرد: امسال تعداد رشته‌های تحصیلی در مقاطع کارشناسی به 137،‌ در مقطع کارشناسی ارشد به 157 و در مقطع دکتری به 67 رشته افزایش یافته است.

سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی ضمن اشاره به مجوز پذیرش رشته در مقطع دکتری اضافه کرد: در این راستا در طول چند ماه اخیر مجوز پذیرش دانشجو در چهار رشتهی کارشناسی و دو رشته کارشناسی ارشد اخذ شده است.

وی با اشاره به اخذ مجوز برای انتشار مجلات پژوهشی در آینده ای نزدیک تصریح کرد: رشته‌هایی که مقطع دکتری دارند باید به انتشار مجلات پژوهشی بپردازند، زیرا اعتقاد داریم که مجلات علمی و پژوهشی در دانشگاه مزیتی است که می توان از آن بهره‌ گرفت.

این مسئول خواستار عدم پذیرش رشته ها خارج از امکانات و برنامه‌ریزیهای در دانشگاه شد و خاطر نشان کرد: دانشگاه فضایی است برای پرورش نخبگان علمی و فرهنگی و باید در جذب طرحها و پژوهشهای استانی تعامل و تلاش کرد.

وی در تشریح برنامه های امسال این دانشگاه افزود: جذب بودجه از استانداری وسایر سازمانها،‌ ایجاد شهرک گیاهان دارویی،‌ تشکیل کمیته جذب هیئت علمی،‌ ایجاد اتاق فکر و‌ پذیرش رشته‌های تولید محور برای آنان‌ از مهمترین اولویتهای این دانشگاه در سال جاری خواهد بود.

بهره‌مندی کارمندان قرارداری از دوره‌های آموزشی، بررسی نحوه ارزیابی استادان،‌ توجه به نخبه پروری،‌ بها دادن به زمان و وقت،‌ افزایش بودجه طرحهای کشاورزی، توسعه امکانات و تجهیزات، بهره مندی از ایستگاه تحقیقاتی و دستگاه‌های راکد و... از دیگر اولویتهای این دانشگاه برشمرد.

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه محقق اردبیلی نیز در این جلسه همکاری دانشکده‌ها را در پیش برد اهداف انجمنهای علمی و امور فرهنگی دانشگاه خواستار شد.

عبداله برهانی فر مشارکت بیش از پیش اعضا هیأت علمی را با ادارات استان در خصوص طرحهای پژوهشی ضروری دانست و به انتشار حداقل یک مجله‌ تخصصی به عنوان تابلوی علمی در هر دانشکده‌ تاکید کرد.

وی خاطر نشان کرد: بی شک انتشار این مجله علمی و پژوهشی در این دانشگاه به تسهیل کارهای پژوهشی و ارتقا کیفیت و کمیت مقاله‌های اساتید و اعضا هیئت علمی منتج خواهد شد.

برهانی فر وجود تعامل بیشتر بین دانشگاهیان را با هر میزان تجربه، مرتبه علمی و رشته و تخصص لازم دانست و یاد آور شد: قرار گرفتن حکمت،‌ ایمان، دین و وحی در کنار علم،‌ عقل و معرفت شناسی از ضروریات پیشرفت و کمال است.