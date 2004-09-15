فايننشال تايمز از ابراز نااميدي مقامات آمريكايي در مورد رويكرد اروپاييها خبر داد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از فايننشال تايمز ، مقامات اروپايي و آمريكايي مي گويند : آمريكا هم اكنون در حال نوشتن طرحي براي تحريمهاي سازمان ملل عليه ايران است .

درجريان مذاكرات اين هفته دروين، آمريكا بر آژانس بين المللي انرژي اتمي فشار مي آورد كه يك قطعنامه تصويب كند به ايران تا 31 اكتبر ضرب الاجل دهد تا اين كشورنگرانيهاي ديده بان هسته اي را رفع كند و گرنه به شوراي امنيت ارجاع داده خواهد شد .

اين روزنامه آمريكايي در ادامه آورده است مذاكره كنندگان اروپايي در برابر ارجاع مقاومت مي كنند و مي خواهند كه به اين پروسه زمان بيشتري را بدهند . مقامات اتحاديه اروپايي گفتند كه سخن گفتن در مورد تحريم در حال حاضر بسيار زود است .

يك مقام امريكايي و ديپلماتهاي اروپايي گفتند : طرحهاي آمريكا ، كه مورد بحث قرار گرفتند اما رسما ارائه نشدند ، اولين گام براي دستيابي به يك محكوميت و هشدار بوسيله رياست شوراي امنيت است .

در طرح آمريكا به ايران زمان بيشتري داده خواهد شد تا اطاعت كند و يا با تحريمهاي هسته اي كه بعنوان نمونه مي توان از اعمال تحريم همكاري روسيه با آن نام برد، روبرو شود وتحريمهاي اقتصادي متعاقب آن اعمال خواهد شد .

آمريكا كه رويكرد سختي عليه ايران دارد با اينحال به طور مكرردرترغيب اتحاديه اروپايي براي همراهي با سياست مهار و ايزوله سازي ايران شكست خورده است .

مقامات آمريكايي پنهاني در مورد رويكرد اروپاييها ابراز نااميدي كردند . يك مقام گفت : جلسه شوراي آژانس احتمالا حتي اگر اروپاييها با آمريكا موافقت كنند كه ايران قصد دارد تسليحات توليد كند، پرونده را به شوراي امنيت ارجاع نخواهد داد . محمد البرادعي به نظر مي رسد كه هر دو طرف قضيه را مد نظر گرفته است. وي گفت كه آژانس هيچ مدركي از برنامه تسليحاتي درايران و غني سازي اورانيوم اعلام نشده ، نيافته است .

وي افزود : با اينحال ما در موقعيتي نيستيم كه بگوييم همه چيز صلح آميز بوده است .

فايننشال تايمز ادامه مي دهد فرانسه، آلمان وانگليس مي خواهند كه ايران به تعهداتي كه اكتبرسال گذشته مبني برتعليق فعاليتهاي غني سازي داده بود ، بازگردد . تندروهاي دولت بوش مي خواهند كه ايران همه برنامه هسته اي خود را كنار بگذارد.ايران داشتن برنامه تسليحاتي را رد مي كند با اينحال تهديد كرده است كه غني سازي را ازسربگيرد . اين كشوريك معاهده ده ماده اي و گسترده را به اتحاديه اروپايي پيشنهاد داده است كه شامل تسليحات كشتار جمعي ، مظنونان القاعده بازداشت شده در ايران ، حقوق بشر و امنيت منطقه اي مي شود .

ديپلماتها مي گويند چنين توافقي بايد آمريكا را نيز در بر بگيرد .

مقامات اتحاديه اروپايي تاييد كردند كه 25 عضواين اتحاديه كه در ماه اكتبر براي بحث در مورد اين مسئله جلسه تشكيل خواهند داد اصلا در فكر تحريم نيستند.

"مركز آموزش سياست منع توليد" كه رياست آنرا هنري سوكولسكي بر عهده دارد گفت : آمريكا بايد صدمات بالقوه را كه ايران مي تواند در صورت به دست آوردن تسليحات هسته اي موجب شود كاهش دهد .