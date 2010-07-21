خبر انتقال منافقین به کوه های مرزی ایران کذب است/ اکراد عراقی از منافقین بیزارند

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته یکی از خبرگزاری های داخلی به نقل از یکی از اعضای شورای رهبری حزب کارگران کردستان موسوم به‌ پ.ک.ک خبری بر این اساس منتشر کرد که ‌ پیامی از طرف مقامات کاخ سفید به‌ شورای رهبری شورشیان پ.ک.ک ارسال شده‌ و در این پیام از مقامات پ.ک.ک خواسته‌ شده‌ ، اجازه‌ دهند اعضای گروهک منافقین در کوهای قندیل واقع در مرز ایران مستقر شوند.



ناظم دباغ نماینده اتحادیه میهنی کردستان عراق در گفتگو با خبرنگار مهر، تاکید کرد : اساسا این خبر غیر قانونی و غیر مستند است و ما می توانیم از منتشر کنندگان آن شکایت کنیم.

وی تصریح کرد: در حقیقت عده ای می خواهند رابطه حسنه اقلیم کردستان عراق را با ایران بهم بزنند و براین اساس چنین اخباری را منتشر می کنند چراکه اکراد عراقی هم به شدت از منافقین بیزار هستند و حتی در دادگاه هم علیه این گروهک تروریستی اقامه دعوا کرده اند.

به گزارش مهر، دادگاه عالی جنایی عراق حکم بازداشت مسعود رجوی، مریم رجوی، امیر کاظمی و 37 تن دیگر از اعضای گروهک تروریستی منافقین را صادر کرد.

این دستور طبق ماده 12 قانون دادگاه عالی جنایی عراق صادر شده است که به موجب آن وزارت کشور عراق و اینترپل (پلیس بین الملل) باید این افراد را بازداشت کند و آنها را به دادگاه تحویل دهد.

گفتنی است روز جمعه طی مراسمی که مقامات ارتش عراق و آمریکا در آن حضور داشتند پرونده امنیتی اردوگاه اشرف (محل اقامت گروهک منافقین) در استان دیاله به نیروهای عراقی واگذار شد. امنیت این محل از سال 2003 تاکنون یعنی از زمان اشغال عراق توسط نیروهای چندملیتی در اختیار نظامیان آمریکایی بود.



اردوگاه اشرف دراستان دیاله عراق حدود 3500 نفر از اعضای گروهک تروریستی منافقین را در خود جای داده است.



گروهک تروریستی منافقین از دهه هشتاد پادگان نظامی اشرف دراستان دیاله (57 کیلومتری شمال شرق بغداد ) را به عنوان مقر خود برگزید.



گروهک تروریستی منافقین علاوه بر اقدامات تروریستی علیه ملت ایران در همکاری با رژیم دیکتاتوری بعث و القاعده جنایتهای فراوانی نیز علیه ملت عراق مرتکب شده است.