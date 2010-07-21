آنتنهای تلفن همراه اطراف مسجد جمکران افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در قم، سید اسدالله دهناد شامگاه سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به حضور زائران بیشماری که برای شرکت در جشنهای نیمه شعبان به قم سفر می‌کنند، از تمهیدات ویژه شرکت مخابرات قم برای رفاه حال مسافران در قم خبر داد و گفت: به این منظور سه BTS جدید تلفن همراه در اطراف مسجد مقدس جمکران نصب و راه اندازی شد که امکان ارتباط سریعتر و با کیفیت‌تر زائران را فراهم می‌کند.



وی با بیان اینکه تا کنون 19 سایت BTS در اطراف مسجد مقدس جمکران فعال بوده است گفت: برای راه اندازی سه BTS جدید، حدود 150 میلیون تومان از محل اعتبارات شرکت ارتباطات سیار هزینه شده است.



عضو هیئت مدیره شرکت مخابرات قم، از راه اندازی یک‌دستگاه ، BTS سیار نیز در ایام نیمه شعبان خبر داد و افزود: برای راه اندازی این BTS سیار بیش از 90 میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.



دهناد با اشاره به اینکه برای کنترل BTS های تلفن همراه ، نصب سیستم کنترل آن نیز ضروری است گفت: برای پوشش کامل ارتباطات تلفن همراه و بهبود کیفیت آن، سیستم BSC نیز در مسجد مقدس جمکران با اعتباری بالغ بر 400 میلیون تومان در حال نصب است.



عضو هیئت مدیره شرکت مخابرات استان با اشاره به اینکه مسجد مقدس جمکران در تمام سال بویژه در شبهای چهارشنبه ، پذیرای زائران زیادی از سراسر کشور است تأکید کرد: تمام BTS های منصوبه در اطراف جمکران دائمی است.

