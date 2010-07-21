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۳۰ تیر ۱۳۸۹، ۱۵:۰۵

صادرات ماهیان زینتی استان مرکزی دو برابر شد

صادرات ماهیان زینتی استان مرکزی دو برابر شد

اراک - خبرگزاری مهر: مدیر شیلات جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: صادرات ماهیان زینتی استان مرکزی در سه ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به دو برابر افزایش یافت.

سیدهادی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: در این مدت ۱۰۴ هزار و ۸۰۰ قطعه ماهیان زینتی از استان مرکزی به کشور عراق صادر شده است.

وی تصریح کرد: در سه ماهه نخست امسال بیش از دو میلیون و ۴۰۷ هزار و ۶۰۰ قطعه انواع ماهیان زینتی در استان مرکزی تولید شده است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال این رقم به ۱۲ میلیون قطعه افزایش یابد.

مدیر شیلات جهاد کشاورزی استان مرکزی افزود: تاکنون حدود ۱۰۴ هزار و ۸۰۰ قطعه ماهیان زینتی از جمله سیچلاید، اسکار، زبرا و بارب به ارزش ۱۴۲ هزار و ۷۳۳ دلار به کشور عراق صادر شده است که نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته دو برابر رشد داشته است.

موسوی گفت: طی سه ماه نخست سال جاری دو میلیون و ۴۰۷ هزار و ۶۰۰ قطعه انواع ماهیان زینتی در ۲۵ مرکز تکثیراستان تولید شده است که هزینه تولید این تعداد ماهی یک میلیارد و ۲۰۳ میلیون تومان و درآمد حاصل از فروش آن نیز دو میلیارد و ۱۶۶میلیون تومان بوده است.

به گفته وی استان مرکزی از لحاظ تولید انواع ماهیان زینتی مقام دوم و از نظر تنوع در گونه‌ها، مقام اول را در کشور دارا است.

کد مطلب 1120454

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