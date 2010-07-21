صادرات ماهیان زینتی استان مرکزی دو برابر شد

سیدهادی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: در این مدت ۱۰۴ هزار و ۸۰۰ قطعه ماهیان زینتی از استان مرکزی به کشور عراق صادر شده است.

وی تصریح کرد: در سه ماهه نخست امسال بیش از دو میلیون و ۴۰۷ هزار و ۶۰۰ قطعه انواع ماهیان زینتی در استان مرکزی تولید شده است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال این رقم به ۱۲ میلیون قطعه افزایش یابد.

مدیر شیلات جهاد کشاورزی استان مرکزی افزود: تاکنون حدود ۱۰۴ هزار و ۸۰۰ قطعه ماهیان زینتی از جمله سیچلاید، اسکار، زبرا و بارب به ارزش ۱۴۲ هزار و ۷۳۳ دلار به کشور عراق صادر شده است که نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته دو برابر رشد داشته است.

موسوی گفت: طی سه ماه نخست سال جاری دو میلیون و ۴۰۷ هزار و ۶۰۰ قطعه انواع ماهیان زینتی در ۲۵ مرکز تکثیراستان تولید شده است که هزینه تولید این تعداد ماهی یک میلیارد و ۲۰۳ میلیون تومان و درآمد حاصل از فروش آن نیز دو میلیارد و ۱۶۶میلیون تومان بوده است.

به گفته وی استان مرکزی از لحاظ تولید انواع ماهیان زینتی مقام دوم و از نظر تنوع در گونه‌ها، مقام اول را در کشور دارا است.