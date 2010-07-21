1.5 میلیون رأس دام در استان مرکزی واکسینه شدند

سیدسعید حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: سال گذشته نیز در راستای مقابله با بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان یک میلیون رأس دام سبک و سنگین علیه بیماری تب مالت، شاربون و هاری واکسینه شدند.
وی تب مالت، هاری، سیاه زخم، سالک، تب خونریزی دهنده کریمه کنگو و کیست هیداتیک را از مهمترین بیماریهای مشترک بین انسان و دام برشمرد و خاطرنشان کرد: از آنجا که انسان سالم محور توسعه پایدار است و غذای سالم نقش بسیار مهمی در سلامت افراد جامعه دارد، تأمین غذای سالم و مورد نیاز افراد جامعه از اهمیت بسزایی برخوردار است که دامپزشکی در این زمینه نقش بسیار مهمی بر عهده دارد.
مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی با بیان اینکه گسترش و شیوع بیماریهای عفونی، نوپدید و بازپدید از دغدغههای مهم جامعه بشری است، گفت: جهانی شدن تجارت دام و فرآوردههای دامی، تغییر اکولوژی منطقه و آب و هوا، افزایش جمعیت انسان و دام، تغییر سیستم پرورشی انواع دامها، دستاندازی و تخریب منابع و جنگلها عامل مهم گسترش و جهانی شدن بیماریهای مشترک انسان و دام بوده که برخی از این بیماریها منشأ بیماریهای نوپدید است.
حسینی با اشاره به اینکه در استان مرکزی 20 کشتارگاه دام و طیور و دوهزار و 350 مرکز عرضه فرآوردههای دامی و 600 واحد مرغداری فعالیت دارند، ادامه داد: در سه ماهه نخست امسال، 19 هزار و 138مورد بازدید از کشتارگاهها و مراکز تولید، استحصال، نگهداری و حمل و نقل و اماکن عرضه فرآوردهای دامی انجام شده که طی این بازدیدها 33 هزار و 800 کیلو گوشت غیربهداشتی ضبط و معدوم شده است.
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