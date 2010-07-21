سه هزار نفر معلول در استان زنجان شناسایی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان ، محمد رئوفی نژاد شامگاه سه شنبه در جلسه هئیت مدیره معلولین استان زنجان افزود: اشتغال معلولین، به معنای درآمد مالی نیست بلکه وسیله ای برای جبران خواسته های درونی و روحی آنان است.

رئوفی نژاد ساخت شهرک معلولین را یک لطمه روحی و روانی برای معلولین دانست و خاطرنشان کرد: مسکن معلولین با توجه به نیازهای خاص آنها باید در مرکز شهر قرار داشته و استانداری زنجان از تأمین مسکن معلولین حمایت می کند.

وی خواستار کمک و حمایت همه دستگاه های اجرایی از جامعه معلولین استان شد و افزود: نگاه جامعه معلولان نباید فقط معطوف به سازمان بهزیستی باشد بلکه با جذب افراد خیر و تشکلهای مردمی که با اراده خود حضور می یابند می توانند امکانات بسیاری فراهم کرده و مشکلات خود را رفع کنند.

استاندار زنجان باور، اراده و توکل را از ویژگی های بارز معلولین عنوان کرد و گفت: باور، اراده و توکل بسیار قوی معلولین نشان دهنده عظمت و روح بزرگ آنهاست و حقیقت اینست که بسیاری از آنها توانمند تر و پر کارتر از انسان های غیر معلول هستند.

رئوفی نژاد با اشاره به وجود سه هزار معلول در استان زنجان اظهار داشت: ممکن است بسیاری از معلولین عضو جامعه معلولین نباشند بنابراین این افراد باید شناسایی و جذب شوند تا بتوانند نقش مؤثرتری در جامعه ایفا کنند.

مدیر کل سازمان بهزیستی استان نیز خواستار اجرای قانون حمایت از معلولین و تأمین نیاز مسکن معلولین شد و افزود: این قاون شش سال پیش تصویب شده ولی به طور کامل اجرا نمی شود که از جمله آنها می توان به قانون استخدام سه درصد از معلولین توسط سازمان های مختلف در آزمون های استخدامی اشاره کرد.

رئیس جامعه معلولین استان زنجان نیز اختصاص زمینی به مساحت هزار متر مربع برای اسقرار دفتر جامعه معلولین ، تأمین مسکن ، مناسب سازی سطح شهر ، تسهیلات بانکی قرض الحسنه ، حضور یک نماینده از جانب معلولین در شورای اداری و رفع مشکل رفت و آمد معلولین را از جمله نیازهای معلولین عنوان کرد.

حیدری افزود: جامعه معلولین استان زنجان سال گذشته جهت حل مشکلات و مسائل معلولین جسمی و حرکتی استان زنجان تشکیل شد و راه یابی به چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر معلولین یکی از موفقیتهای این جامعه در زمینه فرهنگی بوده است.