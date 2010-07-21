فهرست نهایی فولاد برای حضور در لیگ برتر اعلام شد

حسین ابن قاسم در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز فهرست نفرات تیم فولاد در فصل جاری و نام باشگاه های قبلی آنها از این قرار است: دروازه بانان، میثاق معمارزاده (پرسپولیس تهران)، خالد شحیطاوی (فولاد خوزستان)، علیرضا سلیمی (فولاد یزد)

مدافعان: جلال کاملی مفرد (فولاد خوزستان)، ایوب والی (فولاد خوزستان)، علی حمودی (فولاد خوزستان)، امید خورج (پاس همدان)، جابا مجیری (فولاد خوزستان)، کریم شاوردی (فولاد خوزستان) و میثم خسروی (استیل آذین تهران)

هافبک ها: رضا معقولی (استقلال اهواز)، سعید رمضانی (فولاد خوزستان)، سیامک سرلک (فولاد خوزستان)، مهدی چمن آرا (فولاد خوزستان)، آندره رینالدو دو سوزا (بوراک چاچاک صربستان) و مهرداد جماعتی (فولاد خوزستان)

مهاجمان: رضا نوروزی (استیل آذین تهران)، آرش افشین (فولاد خوزستان)، بختیار رحمانی (فولاد خوزستان)، کاوه رضایی (فولاد خوزستان)، روح الله بیگدلی (مس کرمان)، سعید قدمی (فولاد خوزستان) و مهدی مومنی (نساجی قائم شهر)

ابن قاسم همچنین گفت: چند بازیکن از تیم های پایه باشگاه فولاد خوزستان نیز به عنوان سهمیه بازیکنان پایه به جمع نفرات فوق اضافه خواهند شد.