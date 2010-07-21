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۳۰ تیر ۱۳۸۹، ۱۵:۲۶

فهرست نهایی فولاد برای حضور در لیگ برتر اعلام شد

فهرست نهایی فولاد برای حضور در لیگ برتر اعلام شد

اهواز - خبرگزاری مهر: سرپرست تیم فوتبال فولاد خوزستان فهرست نهایی ای تیم برای حضور در رقابتهای لیگ برتر باشگاه های کشور را اعلام کرد.

حسین ابن قاسم در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز فهرست نفرات تیم فولاد در فصل جاری و نام باشگاه های قبلی آنها از این قرار است: دروازه بانان، میثاق معمارزاده (پرسپولیس تهران)، خالد شحیطاوی (فولاد خوزستان)، علیرضا سلیمی (فولاد یزد)

مدافعان: جلال کاملی مفرد (فولاد خوزستان)، ایوب والی (فولاد خوزستان)، علی حمودی (فولاد خوزستان)، امید خورج (پاس همدان)، جابا مجیری (فولاد خوزستان)، کریم شاوردی (فولاد خوزستان) و میثم خسروی (استیل آذین تهران)
 
هافبک ها: رضا معقولی (استقلال اهواز)، سعید رمضانی (فولاد خوزستان)، سیامک سرلک (فولاد خوزستان)، مهدی چمن آرا (فولاد خوزستان)، آندره رینالدو دو سوزا (بوراک چاچاک صربستان) و مهرداد جماعتی (فولاد خوزستان)
 
مهاجمان: رضا نوروزی (استیل آذین تهران)، آرش افشین (فولاد خوزستان)، بختیار رحمانی (فولاد خوزستان)، کاوه رضایی (فولاد خوزستان)، روح الله بیگدلی (مس کرمان)، سعید قدمی (فولاد خوزستان) و مهدی مومنی (نساجی قائم شهر)
 
ابن قاسم همچنین گفت: چند بازیکن از تیم های پایه باشگاه فولاد خوزستان نیز به عنوان سهمیه بازیکنان پایه به جمع نفرات فوق اضافه خواهند شد. 
کد مطلب 1120469

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