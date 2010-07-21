آثار ثبت شده در آرشیو سالم هستند

مرتضی گودرزی دیباج، مدیر امور تجسمی حوزه هنری در نشستی که 29 تیر با تعدادی از خبرنگاران در حوزه هنری برگزار شد، از بین رفتن برخی تابلوهای به جا مانده از دوران انقلاب در آتشسوزی انبار این نهاد را رد کرد و گفت: اشیا بسته به اهمیتی که دارند در مکانهای مختلفی مانند زیرزمین، گاوصندوق و..نگهداری میشوند.
وی در توضیح این مطلب افزود: ما سیستم حفاظت شده درستی داریم که در حد بضاعت حوزه هنری است. نگهداری آثار هنری کار پرهزینهای است و مربوط به این نمیشود که تابلوها را در محفظه نگهداری کنیم. با اینحال آثار هنری ما، تابلوهای ثبت شده انقلاب هستند که در آرشیو حوزه هنری و جایی غیر از انباری که آتش گرفته است، نگهداری میشوند.
وی اما در مورد تابلوهایی که در انبار آذوقه حوزه هنری آتش گرفتهاند، عنوان کرد: برخی از تابلوها مربوط به کارگاههایی است که برای کارآموزی و آموزش دانشجویان در حوزه استفاده شده بود. ما برای کمک به علاقهمندان هنر، ابزارهایی مانند بوم در اختیار آنها قرار میدهیم که معمولا برای استفاده دوباره بومها در دورههای آموزشی بعدی ،روی آنها را رنگ میزنیم تا دوباره قابلیت استفاده داشته باشد.
مدیر مرکز هنرهای تسجمی حوزه هنری با بیان اینکه بخشی از تابلوهای سوخته شده، چنین بومهایی بودهاند، گفت: جشنوارهها و مسابقاتی برای جوانان و دانشجویان برگزار میکنیم و وقتی آثار به دبیرخانه میرسد، تعدادی از تابلوها رد میشوند. برای همین از خالقان آنها میخواهیم کارهایشان را پس بگیرند که در خیلی از موارد خود آنها نیز رغبتی ندارند تا اثارشان را پس بگیرند و ما مجبوریم آنها را در انبار حوزه نگهداری کنیم که بخشی از آثار سوخته شده نیز مربوط به چنین تابلوهایی بودهاند.
گودرزی دیباج همچنین در پاسخ به ادعای برخی از نقاشان مبنی بر سوختن آثارشان در این انبار اظهار داشت: آثار هنری متعلق به حوزه هنری که در آرشیو نگهداری میشوند، فهرستبندی و ثبت شده هستند که نظرات کارشناسی نیز در مورد آنها نوشته شده است. اگر اثری در آرشیو هست که کسی ادعا میکند در انبار نگهداری میشده و ما خبر نداریم، با مدرک ثابت کند.
وی ادامه داد: آرشیو ما در این انباری نبوده است اما اگر آقای افشاری (یکی از نقاشانی که مدعی شده اثرش در آتشسوزی سوخته است) میگوید تابلویش جز آرشیو بوده ولی در آتشسوزی از بین رفته است، باید مستند و با مدرک حرف بزند چون تمام تابلوهای آرشیو ما کد خوردهاند، ثبت شدهاند و همگی آنها سالم هستند. علاوهبر اینکه در انبار نگهداری نمیشدند.
گودرزی دیباج در مورد صحت صحبتهایش گفت: مستندات من، آرشیو حوزه هنری است. مدارکی که ما داریم و میتوانیم ارائه دهیم دال براین است که تمام آثاری که در آرشیو ثبت شده بودند، سالم هستند و آسیبی به آنها وارد نشده است. چنانچه اثری از آقای افشاری در این انبار سوخته که در آرشیو ما نبوده است، جای تامل دارد.
وی در ادامه گمان دیگری در این زمینه مطرح کرد: طور دیگری نیز میتوان به این قضیه نگاه کرد. در سالهای گذشته آثاری وارد حوزه هنری شده و بعد خارج شدهاند چون زمانی قرار بود موزه هنر انقلاب در این مکان تاسیس شود و به همین دلیل آثار وارد حوزه هنری شد و بعد از این مکان منتقل شدند. ممکن است اثر آقای افشاری مربوط به همین دوران بوده باشد.
گودرزی دیباج در بخش دیگری از این مراسم در مورد بیمه آثار حوزه هنری عنوان کرد: اگرچه آثار، هنوز بیمه نشدهاند اما از میانه سال قبل شروع به کارشناسی و قیمتگذاری آنها کردهایم چون شرکتهای بیمه برای این کار به برآورد دقیق آثار نیاز دارند.
مدیر هنرهای تجسمی حوزه هنری سپس در مورد تاسیس موزه هنر انقلاب گفت: قرار بود سال قبل موزه هنر انقلاب افتتاح شود اما بخشی از این تاخیر به دلیل کمبود اعتبار و بخش دیگر به خاطر تغییر مدیریت حوزه هنری بوده است. هنوز نمیدانم مدیر جدید چه سیاستی در قبال این موزه دارد ولی ما همچنان مشغول کار برای ایجاد موزه هستیم.
انبار آذوقه حوزه هنری روز جمعه، 25 تیر دچار حریق شد و تعدادی از تابلوهایی که در این انبار نگهداری میشدند، سوختند. مسئولان حوزه هنری تاکید میکنند تابلوهای سوخته شده، آثاری بودهاند که در جشنوارهها رد شده یا در کارگاههای آموزشی مورد استفاده قرار گرفته بودند.
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