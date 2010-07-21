حمایت از انتشار مقالات مرتبط با نانو در مجلات انگلیسی زبان داخل

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در نظر دارد به منظور تقویت مجله علمی – پژوهشی انجمن نانو فناوری ایران موسوم به IJNN و کمک به نمایه شدن آن در فهرست مجلات ISI ، مبلغ حمایت از چاپ مقاله در این مجله را تا سقف 10 میلیون ریال افزایش دهد.

این حمایت از شماره هفتم این نشریه اجرا می شود و افرادی که در 6 شماره پیش مقاله دارند، مطابق آیین نامه قبلی حمایت از نشریات علمی – پژوهشی حمایت می شوند.



چنانچه پس از یک سال، این مجله در فهرست ISI ثبت شود، همه محققانی که در طول این یک سال در این نشریه مقاله داشته باشند، به ازای هر مقاله مبلغ 10 میلیون ریال دیگر حمایت خواهند شد.