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۳۰ تیر ۱۳۸۹، ۸:۴۰

کرمی در گفتگو با مهر:

تیم ملی تکواندو ایران شخصیت قهرمانی در جام جهانی را داشت

تیم ملی تکواندو ایران شخصیت قهرمانی در جام جهانی را داشت

سرگروه تیم ملی تکواندو گفت: بعد از مدتها تمرین سخت و سنگین مزد زحمات خود را با کسب عنوان قهرمانی گرفتیم و نشان دادیم این تیم شخصیت قهرمانی در هر میدانی را دارد.

یوسف کرمی پس از قهرمانی روز سه شنبه تیم ملی تکواندو ایران در مسابقات جام جهانی با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: این دوره از مسابقات در سطح فنی بالایی برگزار شد، واقعا همه تیم ها خوب بودند و با چهره های شاخص و عنوان دار خود پای به آوردگاه جام جهانی گذاشته بودند. هر بازی پر از استرس و دغدغه برای تیمی بود که تنها برای کسب قهرمانی و جبران از دست دادن فینال سال قبل راهی چین شده بود.

قهرمان و نایب قهرمان جهان ادامه داد: روزهای سختی را پشت سرگذاشتیم، همه اعضای تیم شبانه روز در اردو بوده و حتی با  خانواده های خود ملاقات نمی کردند و اکنون خدا را شکر می کنیم که شرمنده خانواده و مردم عزیز ایران که چشم به راه موفقیت ما بودند، نشدیم.

سرگروه تیم ملی با بیان اینکه راه سختی را برای ایستادن بر سکوی قهرمانی طی کردیم اظهارداشت: روسیه، اردن، قزاقستان، ترکیه و اسپانیا تیم های کوچکی در جهان تکواندو نیستند، هر کدام از این کشورها چند چهره شاخص و عنوان دار در ترکیب خود داشتند. ولی ما ثابت کردیم به معنای واقعی یک تیم هستیم و همدلی و یکرنگی بین اعضای تیم و کادر فنی عامل اصلی موفقیت ما بود که توانستیم یکی از بعد دیگری حریفان خود را شکست داده و جام قهرمانی را به خود اختصاص دهیم. 

کرمی در پایان گفت: در رقابتهای خود سعی کردم بدون اشتباه و با روحیه مبارزه کنم، نمانیدگان روسیه و ترکیه مدال جهانی و اروپایی درکارنامه خود داشتند که با همین تفکر موفق به پیروزی شدم و خوشحالم که در کسب عنوان قهرمانی نقش موثری ایفا کردم.

کد مطلب 1120482

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