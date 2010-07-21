خاموشی: قرآن و سنت معیار ارزشها است / رضا کیانیان: جای پرستویی خالی است

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب "شنام" با حضور حجت الاسلام و المسلمین دکترسیدمهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، محسن مومنی رئیس حوزه هنری، گلزار راغب نویسنده کتاب، مرتضی سرهنگی و رضا کیانیان رونمایی شد.

در این مراسم حجت الاسلام خاموشی در سخنانی گفت: ما می گوییم دفاع ما مقدس است و حتما جبهه ما مقدس و جبهه طرف مقابل نامقدس است وعلت آن هم این است که ما می گوییم ولایت مشروع، به رفتار سیاسی ساختار مشروع می دهد. حکومت ما مبتنی بر ولایت است و اگر ولایت بگوید بجنگید، می جنگیم.

وی ادامه داد: در آن سالها ضدانقلاب رفتار عجیبی برای از بین بردن وحدت مردم و کیان انقلاب اسلامی داشت و دشمن می‌خواست عقبه ما را خراب کند لذا ما باید حتما براساس قرآن و سنت ارزشها را شناسایی کنیم چون بهترین معیار برای شناسایی درست و نادرست است و من اعتقاد دارم ما باید آن دژخیم دشمنان را که بدتر از دشمنان صف کشیده هستند، نشان دهیم. باید مردم ما بفهمند که اینها چه کسانی بوده اند.

حجت الاسلام خاموشی با اشاره به کتاب "شنام" عنوان کرد: ممنونم از این پردازش روایی دقیق چراکه آدرس ها درست است. دو حزب دموکرات و کومله نسبت به منافقان مجهول هستند که باید شناسایی شوند چراکه داعیه دارند و داعیه بدی هم دارند، بحث "کردستان آزاد" بحث جدی است و باید کنکاش شود که اینها چه کسانی هستند و در مرزها اسلامی دنبال چه هستند.

همچنین در ابتدای این مراسم محسن مومنی رئیس حوزه هنری در سخنانی گفت: اگر آقای گلزار راغب این کتاب خاطرات را نمی نوشتند قطعاً به شهدا مدیون می شدند.امیداورم افراد دیگری هم که هنوز خاطراتشان را ننوشته‌اند اقدام کنند و این در واقع ادامه وظیفه ای است که در جبهه های جنگ ایفا کردند.

مومنی: نگاه عاطفی کتاب " شنام" منبع خوبی برای ساخت فیلم سینمایی است

وی درباره چگونگی اعلام موجودیت حزب کومله در کردستان گفت: درست فردای روزی که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید در میادین شهر مهاباد دو گروه با هم درگیر شدند. آنها می خواستند به جای مجسمه شاه پرچم خودشان را نصب کنند. گروهی بچه‌های متدین بودند که می خواستند پرچم لا اله الا الله و محمد رسوال الله را نصب کنند و گروه دیگر کسانی بودند که برای مردم ناشناخته بودند و اصرار داشتند که پرچم سرخ را نصب کنند و مرام مارکسیستی داشتند.

مومنی افزود: در ادامه درگیری میان این دو گروه، روحانی شهر که متهم به همکاری با رژیم شاه و ساواک بود برای میانجی‌گری پرچم سرخ را بوسید و همراه پرچم لااله الا الله و محمد رسول الله هر دو را نصب کرد که این آغاز اتفاقی است که بعدها از کشور انرژی می گیرد.

رئیس حوزه هنری تاکید کرد: آن گروه که آن روز اعلام موجودیت کردند کومله نام گرفتند و برای خودشان تاریخی ساختند تا در مقابل حزب دموکرات بی تاریخ نباشند و متاسفانه از این تاریخ به بعد جمهوری اسلامی با یکی از بزرگ ترین مشکلات خود مواجه شد مشکلی که در مرزهای غربی و مخصوصا کردستان به وجود آمد.

وی گفت: جانهای پاکی فدا شدند تا شهرهای کردستان آزاد شدند و معلوم شد که دشمنان جمهوری اسلامی چه کسانی هستند و چه مرامی دارند و کتاب "شنام" به ما نشان می دهد که ما با دشمنانی طرف بودیم که حتی بدیهی ترین حقوق انسان ها را هم رعایت نمی کردند.

مومنی ادامه داد: البته مردم کردستان با این گروه ها هم رأی نبودند و با آنها مبارزه می کردند و شهدایی که کردستان در راه مبارزه با این گروه ها داد کم نیستند. بیش از 2 هزار روحانی توسط این گروه ها به جرم طرفداری از جمهوری اسلامی کشته شدند.البته باید گفت که خیلی از افراد این گروه ها کرد نبودند و از جاهای دیگر به کردستان آمده بودند.

این مقام فرهنگی بیان کرد: نگاه عاطفی این کتاب، مسائلی که در دوران اسارت رخ داده و جبهه بندی مردم با ضد انقلاب می‌تواند برای جوانان و نوجوانان جذاب باشد.این کتاب و کتاب های دیگر می‌تواند منبع خوبی برای فیلم سینمایی باشد چراکه ما معمولاً با کمبود معنا و مضمون در سینما مواجه هستیم.

مومنی در پایان سخنان خود گفت: خوشبختانه امروز مخاطبان کتاب های دفاع مقدس زیادند و دلیلش هم برمی گردد به صداقت و خلوصی که در این کتاب ها وجود دارد.

رضا کیانیان: از عشق فرار نکنیم

در ادامه مراسمرونمایی از کتاب "شنام"، رضا کیانیان بازیگر سینما و تلویزیون با اشاره به فیلم کیانوش گلزار که در این مراسم پخش شد، گفت: در ابتدا باید بگویم من خودم را وصله ناجور این مراسم می دانم چون فکر می کنم به جای من باید از بازیگر بزرگ سینما پرویز پرستویی دعوت می شد، چراکه پرستویی هم همدانی است و هم برادر شهید است و هم در چندین فیلم دفاع مقدسی بازی کرده است.

وی ادامه داد: من تبریک می گویم به آقای گلزار راغب و واقعاً از خواندن این کتاب لذت بردم ولی یک چیزی که برایم سوال شد این است که چرا شما از عشق فرار می کنید؟ در حالی که عشق را خدا آفریده و چیز بدی نیست. چرا اصرار دارید نشان دهید عشقی که در کتاب بدان اشاره می شود پاک بود و کامیابی در آن نبود؟ مگر کامیابی بد است؟ همه ما دنبال کامیابی هستیم مگر ما ازداوج نکرده ایم که کامیاب شویم. نمی دانم چرا بعد از 30 سال از عشق فرار می کنیم و عشق ممنوع است. امیدوارم همین طور که این کتاب منتشر شد این ممنوعات هم برداشته شود.

این بازیگر ادامه داد: مسئله دیگر اینکه آقای مومنی در صحبت هایشان از کومله ها گفتید که آنها آدمهای بدی هستند ولی الان از آن زمان خیلی گذشته و آدم بدهای دیگری الان هستند و باید راجع به اینها نیز گفته شود.

کیانیان با اشاره به گفته های رئیس حوزه هنری در مورد پیشنهاد ساختن فیلم از روی این کتاب ها گفت: آقای مومنی خودتان بهتر از من می دانید که در واقع دستگاه های ناظر و نظارت کننده به هنر و سینما اصلا برنمی تابند که خیلی از این مسائل گفته شود. در فیلم های تولیدی هم ذاتاً عراقی ها بدند و ما خوبیم، خب این همه فیلم ساخته شده ولی هیچ اتفاقی نمی افتد. آیا ما فهمیدیم که دفاع مقدس هشت سالش چه بود؟ مطمئنا نه. یادم می آید مرحوم ملاقلی پور می گفت ای کاش روزی برسد که بتوانم آنچه را که در جبهه دیده ام بسازم.

در ادامه این مراسم مرتضی سرهنگی گفت: "زندان نامه" و "حبس نامه" شاخه ای از ادبیات کشور ما هستند و اتفاقا شاخه ای مهم هم هست و سابقه طولانی هم در تاریخ ادبیات ما دارد.من برای آشنایی خودم و شما کتاب دو جلدی حبسیه در ادبیات فارسی دکتر صفری را پیشنهاد می کنم.

سرهنگی : از 40 هزار اسیر تنها 300 کتاب خاطره داریم

وی ادامه داد: با کمی اغماض می توانم بگویم ادبیات اسیران جنگی که در دنیا به ادبیات بازداشتگاهی معروف است تولدش به بعد از 1945 میلادی می رسد که بیش از 20 میلیون نفر اسارت کشیدند و 50 میلیون نفر کشته شدند که 25 میلیون نفر از اینها روس بودند.سربازانی که از اردوگاهها آزاد شدند و به خانه هایشان برگشتند قلم و کاغذ به دست گرفتند و خاطرات دوران اسارت خود را نوشتند و این اسیران جنگی باعث متولد شدن ادبیات بازداشتگاهی در دنیا شدند.

سرهنگی افزود: این آثار تقریبا مردمی ترین آثاری است که در دنیا خوانده می شود چون انسانی ترین صورت جنگ در اردوگاه ها و بین اسیران جنگی قرار دارد. اردوگاههای اسیران خودش میدان جنگ است. فقط سلاح آن فرق می کند چراکه سلاح اسیر جنگی در اردوگاهها رفتار و گفتار اوست و اگر نتواند رفتار و گفتار خود را کنترل کند به احتمال زیاد جان خود را از دست خواهد داد. بنابراین چیزی که یک اسیر جنگی ابتدا به ساکن یاد می گیرد فن زنده ماندن است.

سرهنگی افزود: ما حدود 40 هزار و زن و مرد اسیر داشته ایم که از این تعداد تنها 300 کتاب خاطره وجود دارد.

وی ادامه داد: کتاب "شنام" کتاب عجیبی است از جمله اینکه یک فضا و موقعیت ویژه دارد که برای ما تازه است و شاید بتوان گفت این کتاب دومین یا سومین کتاب در مورد خاطرات اسرایی است که در جنگ با ضدانقلاب گرفتار بودند.

این نویسنده تاکید کرد: چیزی که در خاطرات اسیران همه دنیا وجود دارد امید است و اگر این امید نباشد چراغ همه آرزوها خاموش می شود.اساسا نکته اساسی در ادبیات جنگ بر مبنای حبسیه، امید است.

وی افزود: کتاب های خاطرات اسیران جهان در دو فصل تدوین می شد؛ فصل اول که خاطرات دوران جنگ است و فصل دوم که دنیای اسارت شروع می شود و ما با خواندن این خاطرات با بخشی از جنگ و زندگی اردوگاهی اسیران جنگی آشنا می شویم.

سرهنگی بیان کرد: یک بخشی از این امید خنده است و در این 300 کتاب حداقل 15 مورد وجود دارد که اسرای ما به خاطر خنده کتک خورده اند.خندیدن یعنی اینکه توی دشمن نتوانستی به من تسلط بیابی و می توان یک دیکتاتور را با طنز خرد کرد.

وی در پایان گفت: آرزو می کنم که همچنان ادبیات جنگ و ادبیات بازداشتگاهی همین گونه خوب ادامه داشته باشد.

گلزار راغب: انگیزه‌ام از نوشتن کتاب عشق به شهدا و وطن بود

در پایان این مراسم هم کیانوش گلزار راغب نویسنده کتاب در سخنانی کوتاه با تشکر از مهمانان حاضر گفت: در واقع سیر نگارش کتاب "شنام" با یک تلنگر آغاز شد. در سال 87 آقای رستمی به من گفت که چرا خاطراتت را نمی نویسی و من اصلا باورم نمی شد که بنویسم و بعد با گفتگوهایی که با آقای رستمی داشتم تصمیم گرفتم که بنویسم ولی چون نویسندگی نمی دانستم و با سبک نوشتن آشنا نبودم خیلی سخت بود و تنها چیزی که به من انگیزه می داد عشق به شهدا، میهن، خاک وطن، اسلام و انقلاب بود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه حوادث کردستان ناب است و کمتر به شهدای کردستان پرداخته شده احساس کردم که کار می‌تواند متفاوت باشد تا اینکه توسط آقای جوانبخت به آقای سرهنگی معرفی شدم که ایشان هم ضمن استقبال قول دادند که کتاب را چاپ کنند.

گلزار راغب درباره روایت عشقی کتاب هم گفت: با توجه به اینکه در این کتاب اولین بار است که به مسئله عشق در دفاع مقدس پرداخته ایم این موضوع باعث حساسیت رسانه ها و جامعه شده و من این حساسیت را درک می کنم و معتقدم که انسان با عشق آفریده شده و فرار هم نمی کنم و اگر می خواستم از این مسئله فرار کنم اصلا آن را نمی نوشتم.