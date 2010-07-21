به گزارش ستاد خبر انتشارات سوره مهر، این مراسم با حضور مرتضی سرهنگی مدیر دفتر ادبیات و هنرمقاومت حوزه هنری و تدوین‌کننده این مجموعه 3 جلدی، محمد حمزه‌زاده مدیرعامل انتشارات سوره مهر و جمعی از مسئولان شهرداری منطقه 15 شهر تهران برگزار خواهد شد.

مجموعه 3 جلدی "پاره‌هایی از آنچه اتفاق افتاد" منتخب خاطرات اسرای عراقی‌ با تدوین و شرح و انتخاب مرتضی سرهنگی است که در این کتاب 30 خاطره از اسرای عراقی در ایران از حدود 65 عنوان کتاب انتخاب و در این مجموعه آورده شده است.

در این مجموعه به تناسب هر خاطره شرحی نوشته‌ شده و منبع آن مشخص و برخی از مکان‌ها و اشخاص نیز گویا شده‌اند تا خواننده این خاطرات، از کتاب، راوی و اتفاق‌هایی که قبل و بعد از این خاطره می‌افتند، مطلع باشد. همچنین برای هر خاطره هم عنوانی انتخاب شده و تصویر بعضی از فرماندهان عراقی هم آورده شده است.

به گفته سرهنگی تلاش شده در این 30 خاطره صدای گلوله کمتر شنیده ‌شود. خاطرات انتخاب شده، بیشتر انسانی و برش‌هایی از حاشیه‌ و متن جنگ عراقی‌ها با ماست. در این خاطرات لحظه‌هایی وجود دارند که ناگهان همه چیز دگرگون می‌شود.

مراسم رونمایی از مجموعه 3 جلدی "پاره‌هایی از آنچه اتفاق افتاد" ساعت 17 روز دوشنبه 4 مرداد در سالن فرهنگ فرهنگسرای جوان، واقع در خیابان خاوران آغاز می‌شود.

