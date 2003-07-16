مهدوي كيا و هاشميان خط خوردند

به گزارش خبرنگار ورزشي "مهر" در تمرين عصر امروز تيم ملي كه در كمپ تيمهاي ملي برگزار شد ملي پوشان تمرينات آماده سازي خود را زير نظر مربيان مربوطه پشت سرگذاشتند.

مهمترين خبر تمرين عصر امروز حذف مهدي مهدوي كيا و وحيد هاشميان از جمع اردونشينان بود كه بنا به صلاحديد مربيان از جمع ملي پوشان خط خوردند. اين دو هم اكنون در تمرينات آماده سازي تيمهاي هامبورگ و بوخوم شركت دارند.

در تمرين امروز ملي پوشان اصغر باقريان مديرعامل سابق باشگاه فولاد نيز حاضر بود كه اين مسئله باعث شد فولاديهاي حاضر در اردوي تيم ملي خوش و بش دوستانه اي با او داشته باشند. اين مساله موجب شد تمرين تيم ملي لحظاتي با وقفه مواجه شود.