تیموریان یک قدم دیگر به تیم لیگ برتری انگلیس نزدیک شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیموریان که در حال حاضر در عضویت تیمی نیست روز شنبه در دیدار تدارکاتی مقابل ساوث پورت به طور کامل در نقش هافبک میانی برای تیم بلکبرن به میدان رفت. بازیکن پیشین تیم های بولتون و فولهام از سوی مسئولان باشگاه لیگ برتری این فرصت را پیدا کرده تا در دیدار برابر پرستون یا هادرسفیلد هم به میدان برود.

تیموریان 27 ساله در سال 2007 به تیم فوتبال بولتون پیوست و عملکرد چشمگیری در این باشگاه داشت. این بازیکن 21 بار برای بولتون به میدان رفت و در این مدت چهار گل به ثمر رساند. هرچند که حضور او در سال 2008 در تیم فولهام، چندان برایش خوش یمن نبود.

موضوع علاقمندی بلکبرن به تیموریان در حالی مطرح است که شفیلدیونایتد هم خواهان جذب این بازیکن شده است. اما استیو کین گفته تیموریان می تواند در بلکبرن جایی داشته باشد.

مربی بلکبرن به "لنکشایر تلگراف" گفت: او تمرینالت خیلی خوبی را با ما انجام داده است. به نظر من تیموریان در تیم فولهام دوران سختی را پشت سر گذاشته چرا که فرصت حضور در میدان را پیدا نکرده است. اما این بازیکن در جلسات تمرینی بلکبرن حضور بسیار خوبی داشته بویژه در بازی روز شنبه مقابل ساوت پورت.