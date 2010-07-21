ظرفیت پذیرش دکتری حرفه ای در کنکور پزشکی دانشگاه آزاد

دکتر سید حسن یحیوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ظرفیتهای رشته پزشکی در سال جاری همچون سال گذشته خواهد بود و در مجموع حدود یک هزار و 100 نفر در مقاطع دکتری حرفه ای در دانشگاه آزاد اسلامی پذیرفته می شوند.

وی اضافه کرد: ظرفیت برای هر واحد و هر رشته به طور جداگانه تعریف می شود و در رشته پزشکی 700 نفر، در رشته دندانپزشکی 300 نفر و در رشته داروسازی 110 تا 120 نفر پذیرفته می شوند.

یحیوی اظهار داشت: با توجه به رشته های مختلفی در گروه کارشناسی در کنکور دانشگاه آزاد پذیرش می شوند در مجموع حدود 23 هزار نفر در کنکور دانشگاه آزاد پذیرفته می شوند.

معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد خاطرنشان کرد: با توجه به تغییراتی که در برنامه آموزشی رشته های کاردانی رخ داده و تبدیل به دوره های کارشناسی شده اند، دانشگاه آزاد نیز رشته در مقطع کاردانی ندارد.

به گزارش مهر، کنکور پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی اول مرداد ماه سال 89 برگزار می شود.