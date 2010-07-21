تامین اجتماعی برای رضایتمندی مخاطبان در گلستان تلاش کند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، آیت الله سید کاظم نورمفیدی صبح چهارشنبه در نشست با مسئولان تامین اجتماعی استان افزود: فقط کمک مالی یا تأمین دارو و تجهیزات پزشکی تنها نیاز بیمه شدگان نیست بلکه گاهی احترام و کمک به احقاق حق بیمه شدگان بویژه نیازمندان این قشر که شایسته خدمات بیشتر هستند ، از بخش اولیه خدمات مهمتر است.

وی اظهار داشت: امیدواریم با فراهم شدن تأمین اجتماعی واقعی و عدالت به معنای صحیح آن، زمینه ظهور امام عصر (عج) فراهم شود.



مدیردرمان تامین اجتماعی گلستان نیز گفت: ما در استان با دو بیمارستان وشش درمانگاه تخصصی و عمومی با 250 تخت بستری ، بخشهای ویژه درجه 1 و امکانات و تجهیزات پیشرفته خدمات مناسبی را در اختیار بیمه شدگان قرار می دهیم.

احمد نصرتی افزود: امید است با به ثمر رسیدن طرح توسعه بیمارستان حکیم جرجانی که تاکنون 60 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و همچنین تکمیل دو بال D,C بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) گنبدکاووس جمعا با اعتباری بالغ بر 45 میلیارد تومان بتوانیم سطح خدمات را بطور قابل ملاحظه ای افزایش دهیم.

وی با توجه به افزایش قابل توجه بودجه سال قبل از 400 میلیارد ریال به 700 میلیارد ریال به عزم جدی تأمین اجتماعی بر رفع مشکلات مولدین اقتصادی و کارآفرینان تأکید کرد.

نصرتی بیان داشت: در بخش درمان غیرمستقیم نیز هزار مرکز طرف قرارداد ، خدمات در دسترسی را به بیمه شدگان استان ارائه می کند.