روسیه تحویل هرگونه سامانه دفاعی به ایران را منتفی دانست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترفکس، "السکاندر فومین" دیروز سه شنبه بدون اشاره به سامانه اس 300، اعلام کرد که روسیه از تحویل سیستم های موشکی بزرگ به ایران اجتناب می کند.

فومین در ادامه همچنین بر پیروی روسیه از قطعنامه جدید شورای امنیت علیه ایران تاکید کرد.

این موضع غیر قانونی روسیه در حالی است که مقامات این کشور قبلا اعلام کرده بودند که شخص "دیمیتری مدودف" رئیس جمهوری باید در مورد تحویل و یا عدم تحویل اس 300 به ایران تصمیم گیری کند و تا کنون رئیس جمهور روسیه تصمیمی در این باره اتخاذ نکرده است.

به گزارش مهر، بعد از صدور چهارمین قطعنامه شورای امنیت (قطعنامه شماره 1929) در ماه ژوئن سال جاری، "سرگئی لاوروف" وزیر خارجه روسیه در تبعیت از غرب اعلام کرد که در مسئله تحویل سیستم های پدافند موشکی "اس-300" به ایران، روسیه قطعا مفاد قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در قبال ایران را رعایت خواهد کرد.

وی تاکید کرد: "ابزار اجرای عملی این قطعنامه دستورات رئیس جمهور روسیه خواهد بود. در این دستور فقط قید خواهد شد که چه تسلیحاتی تحت این قطعنامه قرار خواهند گرفت".