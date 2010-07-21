شرایط نامساعد اردوی تیم ملی فوتبال در اتریش کذب محض بود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی محمد نبی روز چهارشنبه در گفتگو با سایت فدراسیون فوتبال ضمن بیان این مطلب افزود : همانطورکه پیش بینی می شد اردوی تیم ملی در اتریش بسیارخوب و مثبت ارزیابی شده و اظهاراتی که ازسوی برخی افراد غیرمسئول مبنی برنامناسب بودن شرایط اردویی از زبان بازیکنان تیم ملی مطرح می شود، واقعیت ندارد.

وی نقش بازیکنان قدیمی و باتجربه را در اردوی تیم ملی کلیدی و تعیین کننده عنوان کرد و اظهار داشت: اساسا بازیکنانی نظیرعلی کریمی، ابراهیم میرزاپور و مهرزاد معدنچی بدور ازهرگونه حاشیه درخدمت تیم ملی هستند و جزو بازیکنان ارزشمند فوتبال ما محسوب می شوند و در واقع تیم ملی با حضور اینگونه بازیکنان صاحب تجربه بین المللی است که می تواند به کسب آمادگی و حضوری موفق در جام ملتهای آسیا امیدوار باشد.

دبیرکل فدراسیون فوتبال در خصوص زمان بازگشت تیم ملی به ایران یادآورشد: کریمی و معدنچی با تایید و تشخیص پزشک تیم و با هماهنگی سرپرست و سرمربی تیم ملی صبح امروز(چهارشنبه) وارد تهران شدند و مابقی بازیکنان تیم ملی ساعت 1:30 بامداد جمعه به تهران می آیند تا بتوانند به تیم های باشگاهی خود ملحق شوند.