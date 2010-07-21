داستان یک جوان عراقی که برای 5 هزار دلار پدر خود را کشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط، "عبدالحلیم احمد" 32 ساله که در حال حاضر در زندان بسر می برد، اواخر ماه گذشته با شلیک 7 گلوله "حمید احمد" پدر خود را به قتل رساند.

خانواده این جوان عراقی که ساکن شهر سامرا هستند در این باره می گویند: عبدالحلیم از لحاظ روانی مشکل دارد و با توجه به اینکه پدرش را همکار آمریکایی ها می دانسته، کشتن وی را اقدامی قهرمانانه می داند.

خاطر نشان می شود پدر این خانواده در سالهای حکمرانی رژیم صدام بر عراق، افسر نیروی هوایی بوده است که به دلایلی توسط بعثی ها به حبس محکوم می شود. وی پس از اشغال عراق و آزادی از زندان تلاش زیادی برای تامین خانواده خود انجام داد، اما در نهایت حمید احمد (پدر عبدالحلیم) که به زبان انگلیسی مسلط بود مجبور به همکاری با نیروهای آمریکایی برای یافتن شغلی شد. اما زندگی وی اواخر ماه گذشته با شلیک 7 گلوله از سوی پسرش خاتمه یافت.

عبدالحلیم نیز که در سال های اخیر به القاعده پیوسته بود، پس از قتل پدر خود می گوید: همه از پدرم متنفر بودند، او با آمریکایی ها همکاری می کرد. ماشه را کشیدم و 6 تا 7 گلوله به وی اصابت کرد.

گفته می شود عبدالحلیم پس از قتل پدر خود 5 هزار دلار از القاعده دریافت کرده است.