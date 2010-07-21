تعیین تکلیف مطالبات پیمانکاران از دولت / واگذاری سهام بابت تسویه مطالبات

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا حیدری کردزنگنه امروز در مراسم "صبحانه با مسئولان" در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: دستور العمل نحوه تسویه بدهی پیمانکاران از طریق واگذاری سهام شرکتهای دولتی تدوین و پس از تائید وزیر امور اقتصادی و دارایی به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ارسال شده است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه سازو کار اجرایی این کار در بودجه پیش بینی شده است، افزود: این دستور العمل شامل تمام بخشها و زمینه ها می شود و با تائید نهایی این دستورالعمل، مشکل بدهی دولت به پیمانکاران حل می شود.

وی با اشاره به اینکه در این دستورالعمل تشکیل یک هیئت مذاکره پیش بینی شده است، تصریح کرد: پیمانکاران از طریق مذاکره با این هیئت می توانند سهام شرکتها را بابت تسویه مطالبات دولت به آنان پیشنهاد دهند.

کردزنگنه همچنین گفت: قصد داریم آئین نامه ای تدوین کنیم که براساس آن، پرداخت اقساط سهام شرکتهای واگذار شده با بدهی دولت به پیمانکاران تهاتر شود.

کردزنگنه از واگذاری سهام 4 نیروگاه دولتی به بخش خصوصی در آینده ای نزدیک خبرداد افزود: پس از واگذاری این نیروگاهها، به ترتیب سهام بقیه نیروگاهها نیز عرضه خواهد شد.

مشروح اظهارات کردزنگنه در جمع اعضای اتاق بازرگانی تهران متعاقبا منتشر می شود.