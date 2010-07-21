"خون آشام" در پیش تولید

به گزارش خبرنگار مهر، پیش تولید فیلم سینمایی "خون آشام" به تازگی آغاز شده و طبق برنامه ریزی‌ها فیلمبرداری شهریور سال جاری کلید می‌خورد. 50 درصد از فیلمبرداری در تهران و مابقی در دزفول انجام می‌شود و هم اکنون گروه در حال انتخاب لوکیشن و بازیگر هستند.

طبق اعلام گروه تولید، بلنده در حال حاضر مشغول مذاکره با چند بازیگر حرفه ای برای ایفای نقش های اصلی این فیلم است.

"خون آشام" یک ملودرام اجتماعی است که هم اکنون در مرحله بازنویسی فیلمنامه قرار دارد. این فیلم قصه نویسنده‌ای را روایت می کند که انسان‌های داستانش، قربانیان واقعی او هستند.

سایر عوامل "خون آشام" عبارتند از ،بازنویسی فیلمنامه: سیروس رنجبر، حسن مهدوی فر، دستیار کارگردان: توماج بلنده، مدیر تولید: محمود محمدطائمه، عکاس: فرانه نصری، تدوین: مهران قدکچیان، هماهنگی اداری: وحید علیزاده، مجری طرح: هزاره هنر هفتم.

بلنده پیش از این کارگردانی فیلم هایی چون "سحرگاه پیروزی"، "آوای سکوت" و "علمدار" را در کارنامه خود داشته است.

