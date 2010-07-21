بخش مسکن در رکود نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت مسکن و سازی در گزارشی درباره اینکه آیا بخش مسکن در رکود است یا رونق و دلایل این امر، تصریح کرد: میزان تسهیلات مسکن در هر کشوری با توجه به شرایط خاص آن کشور و با لحاظ عواملی همچون وضعیت عرضه و تقاضا، ظرفیت و توان وام دهندگان (سیستم بانکی) و وام گیرندگان (متقاضیان مسکن) و ... تعیین می گردد.

در شرایط کنونی با در نظر گرفتن ابعاد موضوع، وزارت مسکن و شهرسازی تحریک عرضه و نه تقاضای مسکن را سیاست بهینه می داند لذا سیاست افزایش تسهیلات خرید مطمح نظر نمیباشد هر چند در زمان مقتضی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در گزارش وزارت مسکن آمده است: در سالیان گذشته ادبیات ناصحیحی در اقتصاد کشور رایج گردیده است که رونق، با عواملی چون افزایش قیمت یا افزایش معاملات خرید و فروش سنجیده می شود در صورتی که وزارت مسکن، نماد واقعی رونق را افزایش ساخت و ساز و نه عوامل فوق الذکر می داند بر همین اساس در شرایط کنونی صحبت از رکود در بخش مسکن موضوعیت نخواهد داشت.

مطابق با آخرین اطلاعات دریافتی از شهرداری های مناطق شهری کل کشور، رونق نزولی صدور پروانه های ساختمانی از پاییز سال گذشته متوقف و پس از آن به طور پیوسته دارای رشد مثبت بوده است.

در گزارش وزارت مسکن می خوانیم: دولت و وزارت مسکن و شهرسازی با ارائه طرح مسکن مهر ضمن حذف زمین از قیمت تمام شده مسکن، ساماندهی مالی و فنی طرح را در دستور کار قرار دادند، در این راستا نقش دولت و وزارت مسکن و شهرسازی، سیاست گزاری و راهبری بوده و اجرا توسط خود مردم با محوریت شرکتهای واجد شرایط صورت پذیرفته است. به طوری که رشد چشمگیر طرح مسکن مهر- خصوصا در ده ماهه اخیر- با مشارکت گسترده انبوه سازان و شرکت های خصوصی دارای رتبه بندی همراه بوده است.

در گزارش این وزارتخانه آمده است: با توجه به ماهیت طرح مسکن مهر، امکان هر گونه سوداگری در این عرصه دور از ذهن می باشد به طوری که با توجه به شرایط در نظر گرفته شده برای متقاضیان این طرح، همه این خانوارها، مصرف کننده واقعی می باشند که تا پیش از این امکان ورود موثر برای خرید مسکن را نداشته اند. البته هر طرحی را می بایست با لحاظ محدودیتهای مترتب بر آن ارزیابی نمود. بر این اساس برای مکانیابی مسکن مهر علاوه بر توجه به محدودیتهای دولت در زمین های شهری - خصوصا کلانشهرها- توجه به ملاکهای مورد نظر وزارت مسکن و شهرسازی در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، جغرافیایی، فنی و ... حائز اهمیت است.