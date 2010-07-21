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۳۰ تیر ۱۳۸۹، ۱۰:۰۹

انفجار تروریستی در نیروگاهی در روسیه 4 کشته و زخمی برجا گذاشت

انفجار تروریستی در نیروگاهی در روسیه 4 کشته و زخمی برجا گذاشت

صبح امروز در نتیجه یک انفجار تروریستی در نیروگاهی در شمال قفقاز در روسیه دو نفر کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در نتیجه انفجار یک بمب در نیروگاه برق آبی شمال قفقاز دو نفر از نیروهای امنیتی این نیروگاه کشته شدند.

در نتیجه این انفجار دو نفر دیگر نیز زخمی شدند که هم اکنون تحت مداوا هستند.

این انفجار موجب متوقف شدن فعالیت این نیروگاه به مدت چند ساعت شد.

این نیروگاه در حاشیه رودخانه "باکسان" واقع در شمال قفقاز قرار دارد.

به گزارش مهر، روسیه از ابتدای سال جاری میلادی شاهد افزایش عملیات های انتحاری از سوی ساکنان چچن و داغستان بوده که شدیدترین مورد آن انفجار انتحاری در متروی مسکو بود که در فروردین ماه رخ داد و پس از آن پلیس روسیه از کشف دست کم 10 مورد عملیات انتحاری خبر داد. 

کد مطلب 1120535

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