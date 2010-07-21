وداع با تلفن همراه هوشمند گوگل

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت HTC آخرین دستگاههای نکسوس- 1 تولید شده را به گوگل تحویل داد. گوگل با هدف رقابت با "آی- فن" اپل نکسوس- 1 را تولید کرده بود اما اکنون به نظر می رسد که قصد دارد برای همیشه با آن وداع کند.

پس از اعلام خبر تولید و فروش تلفنهای همراه مایکروسافت اکنون نوبت به گوگل رسیده است که دست از تلاش برای رقابت با اپل بردارد.

تنها تلفن "گوگل" را شرکت تایوانی HTC تولید می کرد و عرضه آن به صورت آنلاین و مستقیما از روی سایت گوگل انجام می شد و بنابراین به دلیل اینکه از حمایت اپراتوارهای تلفن همراه برخوردار نبود با استقبال زیادی مواجه نشد. به همین علت گوگل رسما اعلام کرد که دیگر تولید و عرضه تلفن همراه را ادامه نخواهد داد. همچنین به نظر می رسد این پایان کار گوگل در بخش سخت افزار باشد.

براساس گزارش وب نیوز، نکسوس – 1 تلفن همراه هوشمندی با توانایی ویژه ارائه سرویسهای مختلف گوگل در روی تلفن همراه و برپایه سیستم عامل آندروئید است.

نمایشگر صفحه لمسی 7/3 اینچی WVGA AMOLED، پردازشگر یک گیگاهرتز Qualcomm QSD 8250، حافظه فلاش و رم 512 مگابیت، کارت حافظه میکرو اس. دی 4 گیگابایتی و باتری با توانایی شارژ 7 ساعت در حالت مکالمه با شبکه نسل سوم از ویژگیهای این تلفن همراه است.