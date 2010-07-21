تائید دو نقطه سیاه آب آلوده در تهران

دکتر علیرضا مرندی در ارتباط با اظهارات استاندار تهران مبنی بر سالم بودن آب تهران به خبرنگار مهر گفت: تا زمانی که در این زمینه به قطعیت نرسیده ایم نمی توان اظهار نظر کرد.

وزیر اسبق بهداشت با تاکید بر اینکه موضوع آلودگی آب تهران نیازمند بررسی بیشتری است، تصریح کرد: بنده نیز به دلیل همین ابهامی که وجود دارد اصرار داشتم این موضوع در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مطرح و بررسی شود.

نماینده مردم تهران با اشاره به اظهارات مسئولان وزارت بهداشت مبنی بر اینکه آب تهران در برخی مناطق آلوده است، افزود: وزیر بهداشت به اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفته مشکل همان است که گفتم.

مرندی به جلسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با مسئولان وزارت نیرو اشاره کرد و گفت: وزارت نیرو نقشه ای تهیه کرده که وضعیت سلامت آب تهران بر روی آن مشخص است. بر همین اساس دو نقطه را بر روی این نقشه معرفی کرده که از معدود نقاطی است که مشکل آلودگی آب دارد و به عنوان نقاط سیاه معرفی شده است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از توزیع آب سالم و بسته بندی شده توسط وزارت نیرو در این دو نقطه از تهران خبر داد و گفت: مسئولان وزارت نیرو گفته اند تا زمان حل مشکل آب در این دو نقطه، آب سالم و بطری شده را به صورت رایگان در این نقاط توزیع می کنند.

به گفته مرندی، اصلاح آلودگی آب در این دو نقطه تا انتقال آب از سد ماملو حدود دو سال طول می کشد.

وی همچنین به تشکیل جلسه اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با مسئولان وزارت بهداشت اشاره کرد و گفت: با توجه به تعطیلی سه هفته ای مجلس، زمان این جلسه مشخص نیست.