به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال نشسته ایران روز دوشنبه در رقابت‌های جهانی والیبال نشسته آمریکا با نتیجه 3 بر 2 مقابل بوسنی و هرزگوین به برتری رسید و برای هفتمین بار قهرمان شد.

دبیرکل کمیته ملی پارالمپیک در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه حفظ قهرمانی کار بسیار دشواری است، گفت: ایران حرف اول را در والیبال نشسته جهان می زند اما می بینید که مثلا تیمی مانند بوسنی که دوران جنگ را پشت سر گذاشته با نفراتی که دچار معلولیت شده‌اند به میدان می آید اما در نهایت مغلوب تیم ما می شود.

وی افزود: ایران در تیم فعلی خود بازیکن جانباز و به جای مانده از جنگ ندارد اما مربیان طی سال‌های گذشته روشی در پیش گرفته‌اند که طی آن به بازیکنان جوان میدان می دهند و می بینید که امروز دست مربیان باز است تا از عنوان قهرمانی خود دفاع کنند.

ابراهیمی در ادامه تصریح کرد: مسئولان والیبال نشسته ایران در نظر دارند با همین سیستم، اقتدار این رشته ورزشی کشورمان را حفظ کنند چرا که من اعتقاد دارم حفظ قهرمانی در حضور کشورهایی که رفته رفته بر روی این رشته سرمایه گذاری می کنند، کار بسیار دشواری است که خوشبختانه مربیان و بازیکنان کشورمان از پس انجام این مهم برآمده‌اند.

تیم‌های وزنه برداری جوانان و بزرگسالان کشورمان روز پنج‌شنبه راهی کوالالامپور مالزی می شوند تا در رقابت‌های قهرمانی جهان حضور پیدا کنند. این رقابت‌ها از سوم تا هشتم مردادماه در کوالالامپور مالزی برگزار خواهد شد.

دبیرکل کمیته ملی پارالمپیک در این خصوص اظهار داشت: ایران در این رقابت‌ها از بخت مناسبی برای کسب قهرمانی برخوردار است و در این راه مساعدت‌های فراوانی انجام شده است.

وی که از اردوی وزنه برداری ایران در آکادمی ملی پارالمپیک دیدن می کرد در ادامه تصریح کرد: ما نگاه ویژه‌ای به بازی‌های آسیایی گوانگژو و پارالمپیک 2012 لندن داریم. در این بازی‌ها تنها آنهایی حضور خواهند داشت که بخت کسب مدال دارند و قصد ریسک کردن نداریم.

ابراهیمی در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر که "با توجه به رقابت نزدیک دو وزنه بردار فوق سنگین کشورمان به نام‌های کاظم رجبی و سیامند رحمان، کدام یک شانس حضور در لندن را دارند؟"، گفت: در ورزش‌های رکوردی آنچه در درجه نخست اهمیت قرار دارد، رکورد است. البته گاهی اوقات پیش می آید که یک وزنه بردار به لحاظ توان بدنی در وضعیت بهتری نسبت به حریف خود قرار دارد اما به هنگام شرکت در مسابقات به دلیل شرایط روحی چه بسا افت کیفی شدیدی پیدا کند. مربیان در این خصوص نظارت کافی را به عمل می آورند و بهترین وزنه بردار را به این بازی‌ها اعزام می کنند.