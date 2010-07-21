سرمربی جدید تیم ملی فوتبال کره جنوبی انتخاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری "یونهاپ"، چو کوانگ رائه جایگزین "هو جونگ مو" مستعفی در تیم فوتبال کره جنوبی شده است.

"هو" موفق شد تیم کره جنوبی را به مرحله دوم رقابت های جام جهانی 2010 هدایت کند جایی که این تیم در دیدار با اروگوئه با نتیجه 2 بر یک شکست خورد و از دور مسابقات کنار رفت. این بهترین رکورد کره جنوبی در جام های جهانی خارج از خانه است. فدراسیون فوتبال کره جنوبی از هو 55 ساله خواسته بود در سمت خود باقی بماند.

چو، مربی جدید کره جنوبی، به یونهاپ گفت: برای من افتخار بزرگی است که هدایت تیم کره جنوبی را بر عهده گرفته ام. از اینکه زمام امور را به دست بگیرم ترسی ندارم. من سخت کار کرده ام تا مربی خوبی باشم و حالا می خواهم برای مردم کره شادی بیاورم.