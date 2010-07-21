مهدی تاج در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: فدراسیون فوتبال در برخورد با متخلفان فوتبال جدی است و برای پاک کردن هرگونه آلودگی نظیر رشوه گیری، تبانی، بی اخلاقی و ... از فوتبال کشور تمام توان خود را به کار خواهد گرفت.

وی تاکید کرد: تمامی افرادی که در حیطه فوتبال فعالیت می کنند از مدیرعامل و سرپرست و مربی گرفته تا بازیکن و اعضای تیم باید خود را موظف به رعایت ضوابط و قواعد عرف فوتبال بدانند و کسانی که اخلاق و رفتارشان در شان فوتبال و الگوهای رایج نباشد، عضویت‌شان در این عرصه سلب می‌شود.

رئیس هیئت رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای با بیان اینکه تشکیل این کمیته برگرفته از قوانین AFC و FIFA است، یادآور شد: تخلفات حوزه فوتبال اساسا در کمیته انضباطی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت اما مواردی که نیاز به بررسی بیشتر و اثبات و استعلام از مراجع ذی صلاح دارد به کمیته تخلفات حرفه‌ای ارجاع خواهد شد.

تاج با بیان اینکه در حال حاضر پرونده چند مربی و مدیرعامل در این کمیته در دست بررسی است، اظهار داشت: کمیته تخلفات حرفه‌ای به عیوب آشکار می پردازد و هرگز وارد حریم شخصی و خصوصی افراد نخواهد شد. اسامی و نوع تخلفات نیز در این کمیته محفوظ خواهد ماند و مجاز نیستیم محتویات اینگونه پرونده‌ها که ماهیت خاصی دارند را اعلام کنیم.

وی با اشاره به اینکه در مقابل پنج هزار مسابقه‌ای که در طول فصل زیر نظر فدراسیون فوتبال برگزار می شود و طیف وسیعی از مربیان، داوران، کمک داوران، سرپرستان، بازیکنان و اعضای تیم را در برمی گیرد درصد تخلفات بسیار ناچیز است، اظهار داشت: در مجموع اعتقاد دارم فوتبال کشور جریان پاکی را دنبال می کند و درصد ناسازگاری‌ها در آن بسیار ناچیز است هر چند برخی تلاش دارند تا با جنجال سازی و هیاهو به بزرگنمایی این تخلفات بپردازند.

نایب رئیس فدراسیون فوتبال در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص اشتباهات داوری و تمهیدات فدراسیون فوتبال برای کاهش این اشتباهات در فصل جدید اظهار داشت: می پذیرم که برخی تیم‌ها و مربیان در فصل گذشته از اشتباهات داوری لطمه دیدند اما همین جام جهانی نشان داد که اشتباهات داوری جزو لاینفک فوتبال است و هرگز هم این اشتباهات به نقطه صفر نخواهد رسید.

تاج اضافه کرد: البته اعتقاد دارم می توان با برگزاری کلاس‌های آموزشی و بازآموزی و حفظ آمادگی داوران درصد این اشتباهات را کاهش داد که به همین منظور در نشستی با آقای عنایت بر روی این موضوع تاکید کرده‌ایم و امیدواریم در فصل جاری شاهد قضاوت‌های بهتری از سوی داوران باشیم.

وی در پایان با گلایه از منتقدان فدراسیون نسبت به اینکه بسیاری از فعالیت‌های فدراسیون فوتبال مورد توجه قرار نمی گیرد و در بسیاری مواقع فدراسیون مظلوم واقع می شود، تصریح کرد: فدراسیون فوتبال در مبارزه با دوپینگ، فعالیت‌های آموزشی و بهبود کیفیت داوری تلاش روز افزونی دارد اما بسیاری از این فعالیت‌ها مورد توجه قرار نمی گیرد که می طلبد تا با انصاف و عدالت بیشتری در این زمینه قضاوت شود.

مهدی تاج به عنوان رئیس، مجتبی شریفی رئیس کمیته انضباطی ، علی ایلکا رئیس کمیته امنیت، عزیزالله محمدی رئیس سازمان لیگ برتر، غلامرضا بهروان رئیس سازمان لیگ آزادگان اعضای هیئت رسیدگی به تخلفات حرفه ای را تشکیل می دهند.