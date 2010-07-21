کشاورزان مازندرانی خزانه گیری دوباره نشای برنج را آغاز کردند

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی خزانه گیری دوباره برنج در شالیزارهای این استان آغاز شده که هنوز برداشت گسترده برنج در این استان آغاز نشده است.

خزانه نشاء دوباره برنج در سطح حدود سه دهم هکتار از شالیزارهای روستای " نائیج آباد " شهرستان آمل آغاز شد.

یک کارشناس کشاورزی در این خصوص گفت: امسال به علت شرایط مناسب آب وهوایی ، پیش بینی می شود سطح زیر کشت نشاء دوباره برنج در مازندران افزایش خواهد یافت.

یوسف نیک نژاد با بیان اینکه با کاهش دما در زمان پرشدن خوشه ها در ماه های آینده در کشت دوم ، محصول تولیدی کشت دوم از کیفیت بالاتری نسبت به کشت اول برخوردار خواهد بود، افزود: یکی از راهکارهای افزایش در عملکرد محصولات در واحد زراعی مدیریت زمان است که بتوان آنرا در امتداد همدیگر در سال زراعی کشت کنیم.

وی کشت دوباره برنج را یکی از راه های دسترسی در خودکفایی این محصول در کشور دانست و اضافه کرد: استقبال کشاورزان مازندرانی در سالهای اخیر برای کشت دوباره برنج نیز افزایش یافته است.

این کارشناس برجسته کشاورزی در مازندران به کشاورزان برای کشت دوباره برنج توصیه کرد: کشاورزان برای پرورش و برداشت مطلوب تر محصول برنج می توانند در مراحل مختلف رشد بهترین زمان را برای مبارزه با آفات انتخاب کنند.

نیکنژاد از آفت " تک نقطه ای" خوشه زن ، به عنوان یکی از آفات در کشت دوم برنج یادکرد وبا اشاره به اینکه این آفت معمولا درساعتهای خنک شبانه روز اقدام به خسارت برنج می کند به کشاورزان توصیه کرد: بهترین زمان برای مبارزه با این افت در کشت دوم برنج در همان زمان خنکی شبانه روز است.

وی ادامه داد: بی تفاوتی در مبارزه با آفت تک نقطه باعث شکسته شدن و خشک شدن خوشه ها می شود.

پارسال دربیش از 40 هزار هکتار از شالیزارهای مازندران برای بار دوم نشاء برنج کشت شد و پیش بینی می شود این مقدار امسال به طور قابل توجهی افزایش یابد. پیش بینی می شود از این اراضی حدود صدهزارتن برنج سفید تولید وعرضه شود.

امسال در کشت اول برنج در مازندران نیز بیش از239 هزار هکتار از شالیزارهای این استان ارقام محلی و پرمحصول برنج کشت شد و پیش بینی می شود از این اراضی یک میلیون و 400 هزارتن شلتوک معادل بیش از 900 هزارتن برنج سفید تولید شود.

مازندران با 42 درصد نخستین تولید کننده برنج کشور است.