افزایش 100 درصدی تسهیلات پرداختی بانک توسعه صادرات کشور

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، کورش پرویزیان شامگاه سه شنبه و در حاشیه بازدید از شرکت خورشید زریوار کردستان به خبرنگار مهر در سنندج گفت: میزان تسهیلات پرداختی توسط بانک توسعه صادرات در سال گذشته بیش از 100 درصد افزایش داشته است.

وی عنوان کرد: بانک توسعه صادرات اولین بانک تخصصی است که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در کشور فعالیت خود را آغاز و با توجه به سیاست های نظام در جهت افزایش صادرات غیرنفتی، اعتبارات و حمایت های بسیار خوبی از این بانک صورت گرفته و به همین دلیل توان بانک هم برای پرداخت تسهیلات به افراد فعال در حوزه صادرات کالا افزایش یافته است.

مدیر عامل بانک توسعه صادرات بیان داشت: بانک توسعه صادرات در کنار توجه به پرداخت تسهیلات به فعالان این عرصه، در راستای افزایش شعبات کاری خود در سایر کشورهای جهان برنامه ریزی کرده و در حال حاضر جز تنها بانک کشور هستیم که در کشورهای حوزه آمریکای لاتین خدمات بانکی ارائه می کنیم.

پرویزیان با اشاره به راه اندازی شعبه های جدید بانک توسعه صادرات در کشورهای آفریقایی و آسیای میانه، خاطرنشان کرد: یکی از برنامه های اصلی بانک راه اندازی شعبه در کشور عراق به ویژه شمال این کشور است چرا که در حال حاضر بخشی زیادی از صادرات کشورمان به این منطقه صورت می گیرد و لازم است برای حمایت از صادرکنندگان خدمات مناسب بانکی به آنها صورت گیرد.

وی تامین مالی قراردادهای صادراتی و حمایت بیشتر از صدور خدمات فنی و مهندسی را از مهمترین برنامه های بانک توسعه صادرات عنوان کرد و افزود: امیدواریم که راه اندازی شعبه استان کردستان در راستای جهش صادراتی این استان با توجه به مرز رسمی باشماق مریوان موثر و مفید باشد.

در ادامه این برنامه مدیر عامل بانک توسعه صادرات از بخشهای مختلف شرکت تولیدی خورشید زریوار بازدید کرد.