سبط احمدی به خبرنگار مهر گفت: بخشی از مشکلات پروژه حل شده و تدوین را از هفته آینده شروع می‌کنیم، صداگذاری و ساخت موسیقی این فیلم هم به زودی مشخص می‌شود. "مصائب چارلی" برای نمایش در جشنواره فیلم فجر آماده می‌شود.

داستان این فیلم درباره یک نفت فروش دوره گرد است که پس از مدتی یک آپارات می خرد و سینمای سیار راه می اندازد. در این فیلم مهدی هاشمی به ایفای نقش می پردازد.

عوامل این فیلم عبارتند از نویسنده و کارگردان: علیرضا سعادت‌نیا، بازنویسی فیلمنامه: کامبوزیا پرتوی، مدیر فیلمبرداری: گئورگی دازالف، صدابردار: نظام‌الدین کیایی، طراح صحنه و لباس: نعمت جورائف، طراح گریم: رسول سیدعربی، مدیرتولید: محمدرضا نجفی، دستیاران اول کارگردان و برنامه‌ریز: جلال‌الدین ساعدپناه، عکاس: نوید سجادی حسینی، تهیه‌کنندگان: نچیران صنعان و علیرضا سبط احمدی. محصول مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و وزارت روشن بینی و لاوان اقلیم کردستان عراق.